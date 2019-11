Alessia Marcuzzi su Instagram: minigonna e calze, lo zoom proprio lì fa impazzire i fan della conduttrice.

È una delle conduttrici più amate della tv. L’abbiamo vista ieri sera in onda con Le Iene, ma Alessia Marcuzzi ama tenersi in contatto col pubblico anche sui social. Su Instagram, in particolare, il social preferito dai vip. Ed è proprio nelle sue stories che la biondissima conduttrice ha postato dei video che non sono passati inosservati. Alessia, come ogni settimana, mostra ai followers l’outfit scelto per la puntata de Le Iene. E, per l’appuntamento di ieri, la Marcuzzi ha optato per un mini abito total black. Con una calza che non è passata inosservata. La conduttrice si riprende con il cellulare, e lo zoom sulle gambe infiamma Instagram. Date un’occhiata!

Alessia Marcuzzi, minigonna e calze ricamate: lo zoom proprio lì fa impazzire i followers di Instagram

Gonna corta, calza ricamata e tacco a spillo: il look scelto da Alessia Marcuzzi per l’ultima puntata de Le Iene non è passato di certo inosservato. La bella conduttrice ha indossato un abito particolarmente corto, che ha lasciato in belle vista le sue gambe. E, nelle Instagram stories, Alessia ha deciso di zoomare proprio ‘la parte bassa’ del suo corpo, alzando la temperatura sui social. Ecco uno screen tratto dal video della Marcuzzi:

Un look che difficilmente passa inosservato, quello sfoggiato dalla conduttrice qualche ora fa. L’inquadratura dall’alto nelle stories, poi, ha contribuito ad infiammare Instagram. L’abito indossato da Alessia è davvero corto, e la calza ricamata è un accessorio che ha stuzzicato i fan. Il tutto reso ancora ‘più audace’ da un decolletè dal tacco vertiginoso, color giallo acceso. Insomma, la Marcuzzi sa sempre come farsi notare! A voi è piaciuto il look scelto ieri dalla biondissima Iena?