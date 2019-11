L’Amica Geniale 2, svelata la data d’inizio: ecco quando partirà la seconda stagione dell’amatissima fiction targata Rai Uno.

Un inverno ricco di sorprese, quello che sta preparando la Rai per i suoi telespettatori. Nelle ultime ore sono stati resi noti i listini dei palinsesti invernali della stagione tv 2019-2020. E, tra i tanti titoli in programmazione, è stato uno in particolare ad attirare l’attenzione del pubblico. Si tratta de L’Amica Geniale 2, la seconda attesissima stagione della serie tv tratta dal romanzo di Elena Ferrante. Dopo il grande successo della prima stagione, infatti, in tanti non aspettano altro che il secondo capitolo della fiction diretta da Saverio Costanzo. E, finalmente, è stata svelata la data d’inizio. Ecco quando tornerà in tv.

L’Amica Geniale 2, svelata la data d’inizio: il 10 febbraio parte la seconda stagione della serie tv

L’Amica Geniale tornerà in tv lunedì 10 febbraio 2019. Il secondo capitolo dell’Amica geniale è tratto dal romanzo Storia del nuovo cognome di Elena Ferrante. Un ritorno attesissimo, dopo il grande successo ottenuto dalla prima stagione della serie tv. Le puntate de L’amica geniale 2 saranno dieci, suddivise in 5 prime serate su Rai Uno. La chiusura di stagione, quindi, sarebbe prevista per il 2 marzo. Stando alla tetralogia della Ferrante, al secondo capitolo dovrebbero seguirne altri due: Storia di chi fugge e di chi resta e Storia della bambina perduta. Ma è presto per parlarne. I telespettatori, per adesso, non possono che aspettare con ansia febbraio. L’amica geniale, infatti, è senza dubbio uno dei prodotti tv più attesi del 2020. La storia riprenderà proprio dove si era interrotta, con Lenù che si trasferisce a Pisa per frequentare la Normale, e Lila che nel suo nuovo negozio di scarpe cerca di distrarsi dall’infelicità di un matrimonio senza amore. Cosa accadrà alle due amiche? Non ci resta che attendere il 10 Febbraio per scoprire le nuove intense avventure delle amatissime protagoniste della fiction Rai. E voi, seguirete il secondo capitolo?