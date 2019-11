Barbara D’Urso stuzzica i fan: la camicia si apre troppo, intimo in bella vista; ecco la foto che ha infiammato Instagram.

In tv, è davvero inarrestabile. Sono ben tre le trasmissioni di successo che attualmente conduce. Ma Barbara D’Urso non sa stare proprio mai lontana dal suo amato pubblico, col quale ama tenersi in contatto anche attraverso i social. Instagram nello specifico, dove la conduttrice è solita postare foto e video delle sue ricchissime giornate. E proprio qualche ora fa fa, poco prima della diretta di Pomeriggio 5, la D’Urso ha pubblicato una foto che non è passata inosservata. Il motivo? Si tratta di una foto di qualche anno fa, in cui Barbara si mostra con un taglio molto diverso da quello che porta oggi. Ma gli occhi di tutti non cadono esattamente sulla chioma della bella conduttrice…Ecco il post che ha infiammato Instgram.

Barbara D’Urso stuzzica i fan: la camicia si apre troppo, la conduttrice si mostra in reggiseno

È ormai una moda, per i vip, mostrare sui social foto del passato. In molti mostrano ai propri followers come erano da bambini, come ha fatto Alessia Marcuzzi qualche giorno fa. Barbara D’Urso invece non è tornata così indietro nel tempo. La padrona di casa di Pomeriggio 5 ha postato una foto di qualche anno fa, in cui c’è più di un dettaglio ad aver colpito i followers. Il primo è il taglio della conduttrice, che all’epoca portava i capelli corti e scuri. Il secondo è ben più ‘piccante’:

La D’Urso posta una foto in cui non è particolarmente ‘coperta’. La vestaglia che indossa si apre un po’ troppo e mostra l’intimo bianco della conduttrice. Un post che, come sempre quando si tratta della padrona di casa di Domenica Live, ha scatenato i commenti dei followers. In tanti hanno commentato il cambio look dei capelli di Barbara. Ma, ammettiamolo, gli occhi di tutti sono caduti sul notevole décolleté della conduttrice. Che, oggi come allora, è più in forma che mai. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram?