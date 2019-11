Piero Chiambretti torna questa sera in prima serata su Rete 4 con CR4 La Repubblica delle donne: da Valeria Marini a Malgioglio, ecco il cast dello show.

CR4 – La Repubblica delle donne riparte questa sera, mercoledì 27 novembre, con la seconda edizione. Andrà in onda in prima serata, alle 21.25, su Rete 4 e non vedrà interruzioni fino ad aprile, Natale e Capodanno compresi. Piero Chiambretti torna in tv con il programma in cui le protagoniste sono sole donne: “Il nostro programma è leggero ma non stupido: parla di donne, il motore trainante del nostro pianeta” ha spiegato il conduttore. Quest’anno è stato fatto qualche ‘ritocco’ al cast. Siete curiosi di scoprire tutto sul programma che ripartirà questa sera? Vi diamo qualche anticipazione!

CR4 – La Repubblica delle donne:

Questa sera di mercoledì 27 novembre torna in tv con la seconda edizione Piero Chiambretti con il suo “CR4 La Repubblica delle donne”, il programma dedicato unicamente all’universo femminile. Il brillante conduttore sta per dare il via ad allo show in cui le protagoniste saranno sempre le donne!

Il cast che percorrerà il viaggio che durerà fino ad aprile 2020 sarà composto da: Tiziana Catalano, la signora ‘buonasera’, Valeria Marini, che sarà la vera e propria soubrette del programma, Iva Zanicchi, Antonella Elia, Francesca Barra, che farà una ‘rassegna stampa’, come svelato dal conduttore Piero Chiambretti. Ed ancora vedremo in prima serata su Rete 4 Lory Del Santo, Arcidiacona Longhitano, la religiosa italiana prima donna prete, Malgioglio, Massimo Lopez, che sarà il presidente delle Repubblica delle Donne, Lidia, le tre soprano Apassionante (Mara Tanchis, Stefania Francabandiera e Giorgia Villa), la ballerina Klaudia Pepa, Katia Follesa, Rosalia Porcaro e Drusilla Foir.

Una figura importante che entrerà a far parte del cast è Vittorio Feltri: Chiambretti ha rivelato che il giornalista italiano si occuperà di una rubrica d’amore. Ad Alfonso Signorini il conduttore cercherà di fargli dire cose che non potrà dire. Non resta che aspettare: stasera ne vedremo delle belle!