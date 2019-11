Chiara Ferragni e Fedez, selfie col bacio: tutti notano qualcosa di ‘strano’

Chiara Ferragni e Fedez, selfie col bacio: ma tutti notano qualcosa di ‘strano’ nell’ultimo post pubblicato dalla influencer su Instagram.

Di influencer oramai ce ne sono a milioni. Ma, tra le italiane, la regina indiscussa è lei. Con quasi 18 milioni di followers, provenienti da tutto il mondo, Chiara Ferragni è una vera e proprio star sul web. In particolare su Instagram, dove l’imprenditrice digitale ama postare foto e video dei suoi outfits, degli eventi lavorativi a cui partecipa, ma anche della sua vita familiare. Una vita condivisa col suo grande amore Fedez, col quale ha messo al mondo il piccolo Leone. Ed è proprio un romantico bacio col rapper il protagonista dell’ultima foto postata su Instagram dalla bionda influencer. Uno scatto dolcissimo, non c’è dubbio, ma in molti hanno notato qualcosa ‘di strano’. Un dettaglio, nella foto, non è sfuggito ai followers. Diamo un’occhiata per scoprire di cosa si tratta.

Chiara Ferragni e Fedez, selfie col bacio, ma tutti notano qualcosa di ‘strano’: la statua non passa inosservata

Chiara Ferragni e Fedez formano una delle coppie più social del momento. E più amate! Si perché la ‘queen’ delle influencer e il suo dolce maritino possono contare su milioni e milioni di fan, che quotidianamente seguono le loro ‘avventure’ attraverso i profili social. Ma sono stati proprio alcuni fan a notare qualcosa di ‘strano’ nell’ultimo scatto postato dalla Ferragni sul suo Instagram. La scena è romantica: Chiara e Fedez sono vicinissimi, nell’attimo prima del bacio. Ma, a catturare l’attenzione di tutti, è stato un ‘intruso’. Lo notate anche voi? Ecco la foto:

“Cucciolandia”, scrive Chiara, come didascalia al tenerissimo post apparso su Instagram. Ma, tra i commenti, in molti si sono soffermati su un curioso dettaglio. Si, parliamo proprio di quella ‘particolare’ statua alla destra di Chiara. Ecco alcuni commenti presenti sotto al post:

Ebbene si, la ‘particolare’ statua che appare dietro i due piccioncini ha colpito un po’ tutti. Ma sono stati comunque migliaia i fan che hanno voluto lasciare un commento per la coppia. Una pioggia di cuoricini ha invaso il post della Ferragni. E voi, cosa ne pensate di Chiara e Fedez?