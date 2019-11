In questa ultima foto su Instagram, Cristina Chiabotto ha letteralmente incantato tutti: il suo vestito è molto corto, ma tutti guardano lì.

È una delle ex Miss Italia che, nonostante siano passati anni dalla sua proclamazione, detiene un successo davvero indescrivibile. In effetti, notando con attenzione la sua bellezza non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Perché è proprio così. Cristina Chiabotto vanta di un eleganza, fascino e raffinatezza davvero unici. Inimitabile, oseremmo dire. Non soltanto, infatti, ce ne danno ampia testimonianza le numerose foto pubblicate sul suo canale Instagram, ma ce ne da conferma quest’ultima foto condivisa, pochissime ore fa, sul suo profilo social ufficiale. Indossa un vestito davvero molto corto, la bella Cristina. Che, com’è giusto che sia, mette in evidenza un particolare dettaglio del suo corpo. È proprio inevitabile, quindi, che gli occhi di tutti cadano proprio lì. Ecco di che cosa parliamo.

Cristina Chiabotto, il vestito è super corto: gli occhi di tutti cadono su quel dettaglio

Il suo canale Instagram pullula di foto davvero strabilianti. Pensate, Cristina Chiabotto conta all’incirca 2589 post social. Insomma, un vero e proprio record. Ce ne sono di diverse, è vero. Eppure, tutte hanno un elemento in comune: la straordinaria bellezza e semplicità dell’ex Miss Italia. Non a caso, ce ne da conferma anche quest’ultimo scatto. Condiviso, come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa. Ecco di che cosa parliamo:

È proprio questa foto che, per rimarcare il count down alle feste di Natale, la bella Cristina ha condiviso sul suo canale Instagram. Indossa, da come si può chiaramente vedere, un fantastico vestito color oro davvero molto corto. È proprio per questo motivo che si nota chiaramente un ‘dettaglio’ del suo corpo. Cosa? Leggete un po’ questi commenti:

Le gambe: è proprio questo ‘dettaglio’ che non è passato inosservato. È davvero impossibile, vero, non guardare lì?