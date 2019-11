Poco fa la cantante Elettra Lamborghini ha confessato su Instagram di avere un desiderio: “Voglio farlo ma non ho il coraggio”

Elettra Lamborghini non è mai banale, soprattutto su Instagram. La cantante racconta spesso la sua giornata sul popolare social network, esprimendosi sia in italiano che in spagnolo. I suoi fan, infatti, provengono da tutto il mondo. La giovane rampolla della famiglia Lamborghini conta più di quattro milioni di follower su Instagram e presto potrebbe toccare la soglia dei cinque milioni. La cantante spessa si lascia andare a delle confessioni variopinte. Oggi ad esempio, tra le stories, ha confessato un suo desiderio.

Elettra Lamborghini confessa il suo desiderio

Oggi pomeriggio Elettra Lamborghini ha confessato il suo desiderio tra le stories di Instagram. La cantante, che attualmente si trova in Messico, ha dichiarato: “Voglio tagliarmi i capelli“. La Lamborghini poi ha spiegato di voler dare un taglio netto, di certo non quattro ciocche. Proprio per questo motivo ha aggiunto: “Non ho il coraggio“. La cantante e compagna di Afrojack ha inoltre confessato di aver preso degli integratori per rafforzare i capelli, perchè facendo le treccine si sono un po’ rovinati. Non a caso i capelli della Lamborghini adesso sono veramente belli, lunghi e lucenti. Anche per questo sarebbe un peccato tagliarli. La cantante ha poi postato un video e alcun foto che risalgono all’anno scorso. Elettra aveva un carré che le arrivava sulle spalle ed erano molto più corti rispetto ad adesso. Il desiderio della Lamborghini sarebbe quello di replicare quel taglio, ma per il momento non ha ancora il coraggio di apportare un taglio netto.

Chissà cosa ne pensano i fan della Lamborghini. Sicuramente in direct saranno arrivati tantissimi messaggi. La loro opinione potrebbe essere molto importante. Solo nei prossimi giorni scopriremo se Elettra ha deciso di dare un taglio netto oppure se manterrà la sua folta chioma.