Emilio Fede ricoverato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano

Emilio Fede, ex direttore del Tg4, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano in seguito ad una caduta. Come sta adesso? Quali sono le sue condizioni?

E’ dell’ultim’ora la notizia che racconta, purtroppo, di Emilio Fede appena ricoverato d’urgenza all’Ospedale San Raffaele di Milano. Al momento, non si hanno molte informazioni: riusciamo a riportare, però, la notizia divulgata da Adn-Kronos secondo cui sarebbe caduto. Le sue condizioni restano sotto la stretta osservazione dei medici.

Cosa è successo ad Emilio Fede?

Come detto, stando alla notizia riportata da Adn-Kronos, Emilio Fede sarebbe caduto e quindi trasportato d’urgenza in ospedale. Per ora, è sotto osservazione dei medici. Ricordiamo che l’ormai ex direttore del Tg4 ha 88 anni.

La sua carriera da giornalista

Fede è figlio di un brigadiere dei Carabinieri e nasce a Barcellona Pozzo di Gotto. Il paese d’origine della famiglia è San Piero Patti ed è lì che passa buona parte della sua adolescenza. Poi arriva a Roma dopo la guerra e si diploma al liceo classico. La sua carriera inizia con la carta stampata, per finire con la televisione. E’ stato direttore del Tg1, del Tg4. Ma non solo: ha diretto anche Studio Aperto e Video News. Il 28 marzo del 2012 sarà sollevato dall’incarico di direttore da Mediaset in seguito ad una trattativa per il rinnovo contrattuale non andata a buon fine. Si concluse così la sua carriera giornalistica. Adesso, Emilio era solito trascorrere le sue giornate nella splendida città di Napoli. Adora il lungomare Caracciolo e si lasciava spesso andare a lunghe passeggiate tra odore del mare, barche e un via vai infinito di persone. La notizia del suo ricovero ha scosso molto i telespettatori italiani che da anni lo seguivano a Mediaset alla conduzione dei vari telegiornali.

Le ultime notizie da Twitter

Non ci sono molte notizie su quanto accaduto ad Emilio Fede. Ad inquietare un po’ i suoi fan, però, è l’account Twitter ‘Il Biscione’, che secondo quanto riporta anche Libero Quotidiano, sarebbe molto vicino agli ambienti Mediaset. Il suddetto profilo Twitter ha pubblicato una nota che non lascia ben sperare: “L’amico Emilo Fede è stato ricoverato d’urgenza al San Raffaele,mi dicono che a malapena riesca a parlare”.