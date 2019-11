Al via alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, scopriamo chi è Federico Pietrucci: età, carriera e vita privata del ballerino di Amici

Federico Pietrucci è entrato a far parte della classe di Amici di Maria De Filippi, grazie al suo talento e al maestro Timor che lo ha fortemente voluto all’interno della scuola. Il giovane, sono anni che coltiva questa passione per la danza e intende farne un lavoro per il futuro. Quindi con impegno e dedizione, è riuscito a fare grandi passi avanti, ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più sulla vita privata, l’età e la carriera del giovane ballerino.

Federico Pietrucci è nato a Milano, e risulta essere un ragazzo veramente molto discreto. Infatti della sua vita privata e familiare, non si conosce quasi nulla, se non che è molto legato alla famiglia. Federico coltiva la passione per la danza, fin dalla tenera età, tanto da decidere di trasferirsi a Roma per seguire dei corsi di danza. Sappiamo, che indossa degli orecchini porta fortuna, sin dall’adolescenza e che non se ne separa mai. Grazie agli studi conseguiti nella Capitale, il giovane, con sacrificio e dedizione, diventa un vero e proprio talento, tanto da essere poi scelto per entrare nella ‘Urban Dance Academy’. Federico, come molti suoi compagni di avventura, non è sconosciuto al mondo dello spettacolo, infatti, qualche anno fa, ha partecipato al talent show di Canale 5, ‘Tu si Que Vales‘, conquistando pubblico e giudici; il ballerino, aveva proposto un ballo sulle tematiche del bullismo, che ha colpito molto per l’intensità del tema e della rappresentazione. Per quanto riguarda la sua vita privata, non sembra che il giovane attualmente sia impegnato, ma non possiamo dirlo con certezza, vista la riservatezza che mantiene su Instagram.