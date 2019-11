Al via alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, scopriamo chi è Giorgia Lopez: età, carriera e vita privata della ballerina di Amici 19

Giorgia Lopez è entrata a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, e nonostante la giovane ballerina stia dimostrando tutto il suo talento, purtroppo non ha riscosso molto favore dalla professoressa Alessandra Celentano. Diversamente da quanto accaduto con Veronica Peparini, che invece vede lei molto potenziale, e convinta di questo, ha asserito durante la puntata dello scorso sabato, di voler far di tutto affinché la giovane possa crescere e coltivare il suo talento. Ma scopriamo qualcosa in più sulla vita di Giorgia Lopez, la carriera e la sua età.

Giorgia Lopez: età, carriera e vita privata della ballerina di Amici 19

La ragazza Giorgio Lopez ha 24 anni ed è nata a Siracusa, ma da 4 anni si è trasferita a Roma. Sin da giovane ha iniziato a coltivare la sua passione per la danza, e si è voluta mettere alla prova, per migliorarsi e avere una possibilità di sbocciare all’interno della scuola di Amici 19. Fortunatamente, la giovane è riuscita ad entrare nella scuola contro il pronostico della professoressa Celentano. Oltretutto vi ricordiamo che la ragazza è entrata nella scuola di Amici, attraverso una sfida diretta. Infatti un commissario esterno ha valutato la sua esibizione, contro quella di uno studente già presente nella classe di Amici, ritenendola molto più all’altezza del banco; dandole quindi la possibilità di entrare a far parte della scuola. Nonostante questo nel corso della sua permanenza nella scuola, la giovane è stata messa alla prova attraverso diverse sfide, qualcuna è andata bene, qualcuna un po’ meno. Sappiamo dirvi che i rapporti con gli altri colleghi della scuola non sono tra i migliori. Infatti alcuni, hanno avuto da ridire sulle performance della ragazza, tanto da provocare lei dei pianti di tristezza. Giorgia è molto attiva sui social, specialmente su Instagram e qui si possiamo trovare scatti di ogni tipo, la giovane infatti rende partecipi i propri follower di tutto ciò che la riguarda dalla danza, agli scatti di vita quotidiana, gli amici, i viaggi e le altre passioni. Al momento non c’è dato però sapere con assoluta certezza, la situazione sentimentale della giovane.