Pochissime ore fa, Giulia De Lellis è stata protagonista di un episodio ‘imbarazzante’: l’influencer, infatti, si è resa conto di una particolare gaffe.

Continua ad essere la protagonista indiscussa di Instagram, Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non perde mai occasione di poter ‘sfruttare’ il suo profilo social ufficiale per poter interagire, seppur indirettamente, con i suoi fan. Non soltanto, infatti, è solita condividere degli scatti fotografici letteralmente pazzeschi, ma anche momenti della sua vita quotidiana. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, nel backstage di uno shooting fotografico, l’influencer romana è stata protagonista di un episodio ‘imbarazzante’. Non è assolutamente la prima volta che le accade una cosa del genere, eppure questa volta la gaffe commessa non è affatto passata inosservata. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Giulia De Lellis, episodio ‘imbarazzante’: la gaffe non sfugge

Come è solita fare, pochissime ore fa, Giulia De Lellis si è ripresa nel backstage di un nuovo shooting fotografico. Non sappiamo, ovviamente, di che cosa si tratta nello specifico. Eppure, stando ad alcune immagini condivise sul suo canale social, ha tutte le carte in regola per dimostrarsi un successo davvero assoluto. Tuttavia, è proprio durante queste Instagram Stories che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata protagonista di un episodio davvero ‘imbarazzante’. Mentre, infatti, Giulia parla dei suoi capelli e di come ha fatto per farli crescere a vista d’occhio, l’influncer ha anche spiegato perché, in quel preciso momento, aveva l’effetto bagnato e ‘naturale’ sulla sua chioma. “Adesso li ho bagnati con acqua di sale”, dice Giulia. Ecco. È proprio questa ‘particolare’ gaffe che la bella romana ha commesso su Instagram. E di cui, immediatamente, si è resa conto.

“Io spiegazione voto 10. Li ho bagnati ed asciugati con acqua di mare”, spiega e conclude l’influencer. Insomma, è una gaffe davvero molto piccola. Non fa nulla, vero?