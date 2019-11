Al via alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, scopriamo chi è Javier Rojas: età, carriera e vita privata del ballerino di Amici 19

Javier è tra i nuovi protagonisti del talent show di Amici di Maria De Filippi, il ballerino, è uno dei pupilli dell’insegnante di danza classica Alessandra Celentano. Il ragazzo ho un talento incredibile e grazie a questo è riuscito a farsi strada nel mondo della danza e all’interno della scuola. Ma scopriamo qualcosa in più sull’età, la carriera e la vita privata del ballerino, della nuova edizione di Amici.

Javier Rojas: età, carriera e vita privata del ballerino di Amici

Javier Rojas è nato a la Havana, capitale di Cuba, purtroppo non sappiamo dirvi nulla in più sulla sua età, poiché risulta essere molto, molto riservato, anche sui social. Proprio per questa sua riservatezza, anche della vita privata di Javier, non si conosce molto, ma sappiamo che ha importanti esperienze lavorative nel mondo della danza, ed è quindi un professionista già affermato. Queste esperienze, nel corso degli anni, gli hanno permesso di crescere e approfondire il suo talento, vi annotiamo con grande piacere, che ha avuto la possibilità di lavorare per il Royal Swedish Ball e per Acosta Danza, celebre scuola cubana di ballo. L’accesso a questa scuola è solo per i veri Talenti, quindi possiamo facilmente intuire perché la maestra Celentano, abbia puntato sul giovane e stia insistendo tanto per fargli ottenere un banco. Purtroppo, a causa della sua riservatezza, non sappiamo dirvi se sia fidanzato o meno. Per quanto riguarda i social, il giovane è molto seguito su Instagram, dove pubblica momenti sia di vita privata, che Shooting fotografici. Ovviamente non mancano mai, momenti dedicati alla sua più grande passione: la danza.