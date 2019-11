Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, ritorno di fiamma in vista? L’indizio social fa sognare i fan, ecco cos’è successo tra il fratello di Belen l’ex corteggiatrice.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sono conosciuti durante l’esperienza all’Isola dei Famosi e sono stati inseparabili per mesi. A ottobre, però, è arrivata la notizia ufficiale della loro rottura, anche se i due diretti interessati non ne hanno mai parlato apertamente, mantenendo sempre un certo riserbo sulla loro situazione personale. In questo periodo, a Jeremias sono stati affibbiati diversi presunti flirt, compreso quello con un’altra ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Martina Luchena, ma anche in questo caso non ci sono state conferme. Soleil, invece, è partita alla volta di Pechino Express insieme a sua madre e ora è tornata a casa. Un indizio social, però, fa pensare a un possibile ritorno di fiamma tra i due, cosa che sta facendo sognare i fan della coppia: ma è davvero così? Proviamo a scoprirlo insieme.

Jeremias Rodriguez e Soleil, ritorno di fiamma? Ecco l’indizio che sta facendo sognare i fan

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge hanno fatto innamorare i fan della loro complicità fin dai tempi dell’Isola dei Famosi, e anche nei mesi successivi alla fine del reality, sembravano davvero aver trovato la loro felicità insieme. Poi le cose sono cambiate, i due si sono lasciati e sembrava avessero ripreso le proprie vite da single. Ora, però, potrebbe esserci stato un nuovo cambio di rotta. Ma qual è l’indizio social di cui tutti parlano? Beh, si tratta di un commento di Jeremias a una foto della sua (ex?) ragazza. Nello scatto in questione, Soleil è davvero bellissima e assume una posa particolarmente sensuale. Tra i commenti, spunta proprio quello di Jeremias, una faccina che sembra chiaramente un complimento. Solo buoni rapporti tra ex o c’è un ritorno di fiamma in vista? Non ci resta che aspettare e scoprire insieme cosa accadrà tra i due.