Conoscono tutti le gemelle Kessler, Alice ed Ellen: il loro duo artistico ha fatto impazzire l’Italia a suon di stacchetti e tormentoni. Scopriamo qualcosa in più su loro!

Alice ed Ellen Kessler sono le prime ospiti del programma di Piero Chiambretti, CR4 La repubblica delle donne, che parte mercoledì 27 novembre. Lo show è unicamente dedicato alle donne, all’universo femminile in tutte le sue sfaccettature: in studio, non potevano certo mancare loro come ospiti speciali. Hanno rappresentato il duo per eccellenza a partire dagli anni ’60 e fecero impazzire l’Italia con i loro stacchetti sensuali ed i loro tormentoni musicali: volete sapere come sono arrivate al successo, la loro vita privata? Ecco tutto le curiosità sulle gemelle più famose d’Italia.

Chi sono le gemelle Kessler: biografia, curiosità e com’erano da giovani

Sono nate in Germania il 20 agosto del 1936: le gemelle Kessler all’età di sei anni si iscrissero ad una scuola di danza e già ad 11 anni iniziarono la loro carriera in un programma per adolescenti del Teatro d’Opera di Lipsia. A 18 anni divennero danzatrici al Palladium di Dusseldorf. Presero parte a tanti altri spettacoli ma il loro successo si sviluppò quando nel ’61 si trasferirono in Italia. La notorietà arrivò con la partecipazione alla trasmissione ‘Giardino d’inverno’: le gemelle lanciarono i brani ‘Pollo e champagne’ e ‘Concertino’.

Fecero letteralmente impazzire il pubblico e così la Rai decise di includerle nel cast di Studio Uno, in cui cantavano la sigla Da-da-un-pa, uno stacchetto famoso ancora oggi. Da lì presero parte a tantissime trasmissioni di prestigio dell’epoca: le loro lunghe gambe provocanti fecero scandalo a quel tempo al punto che la Rai le costrinse ad indossare calze molto scure. Hanno lavorato con grandissime della musica italiana come Mina e Raffaella Carrà; hanno condotto anche un programma Rai ‘Buonasera con Alice ed Ellen Kessler‘. Il loro è stato un successo durato nel tempo ed ancora oggi sono molto amate. Questa una foto di loro da giovani:

Nessuna delle due ha figli e non si sono mai sposate, ma le loro storie d’amore sono note. Alice è stata con Marcel Amont e per quattro anni ha avuto una relazione con Enrico Maria Salerno. Ellen invece è stata fidanzata per 20 anni con Umberto Orsini. Ha avuto anche un flirt con Burt Lancanster.