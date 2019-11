Durante l’intervista di Lunetta Savino a Vieni da Me, Caterina Balivo ha fatto una battuta che ha letteralmente gelato tutti in studio.

Per questa nuova puntata, di mercoledì 27 Novembre, Caterina Balivo ha letteralmente sorpreso i suoi telespettatori. Con un’emozionante momento dedicato a Francesco Facchintti e il figlio di Bruno Vespa, la conduttrice di Vieni da Me ha incantato, ancora una volta, tutti. Ma non solo. Perché ad aprire le danze di questa nuova ed incredibile puntata è stata Lunetta Savino. Ebbene si. La famosa ‘Cettina’ della fiction Un Medico in Famiglia si è lasciata andare ad una lunga ed emozionante intervista con la padrona di casa. È proprio in questo momento che, nel mentre l’attrice parlava del suo matrimonio e della sua separazione, la Balivo si è lasciata andare ad una battuta che ha letteralmente gelato in studio. Ecco cosa è successo.

Lunetta Savino a Vieni da Me, la battuta di Caterina Balivo gela tutti: ecco cosa è accaduto

Ha parlato davvero di tutto Lunetta Savino nella puntata odierna di Vieni da Me. A Caterina Balivo, infatti, la talentuosa attrice pugliese ha svelato ogni minimo dettaglio della sua carriera. E, soprattutto, della sua vita privata. Ecco. È proprio in merito a quest’argomento che la bella padrona di casa ha commesso una gaffe davvero ‘clamorosa’. Anzi, per dirla meglio, è stata protagonista di una battuta che non è passata inosservata. Ma che, soprattutto, ha ‘gelato’ davvero tutti. Nulla di grave, sia chiaro. Fatto sta che mentre Lunetta parla del suo matrimonio e del conseguente divorzio, la bella campana inconsapevolmente ha detto delle parole che hanno lasciato interdetta anche l’attrice stessa. “Mi sono separata dopo sei anni di matrimonio, ma ce ne sono passati un po’ prima di ricominciare a fidarmi”, dice Lunetta. Immediata è stata la risposta di Caterina: “Ti sei divertita?”. “Si – risponde la Savino visibilmente imbarazzata – mi sono divertita sul set”