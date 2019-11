Al via alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, scopriamo chi è Michelangelo Vizzini: età, carriera e vita privata del cantante di Amici 19

Michelangelo Vizzini è entrato a far parte della categoria cantanti, nella nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Il giovane ha mostrato sin da subito il suo talento, conquistando immediatamente il favore non solo del pubblico, ma anche degli insegnanti, che lui riconoscono un vero e proprio talento. Quindi cerchiamo di capire qualcosa in più sulla vita privata, la carriera e i social del cantante di Amici.

Michelangelo Vizzini, è nato ad Ostia nel 1999 e sin da piccolo mostra questa sua grande passione per la musica, così inizia il suo percorso formativo, non solo come cantante, ma inizia a studiare anche pianoforte e recitazione; l’intento del giovane e infatti quello di poter essere un cantante a tutto tondo, con più doti e talenti. In tenera età, a soli 9 anni, inizia anche la sua carriera teatrale, prendendo parte a delle rappresentazioni. E’ nel 2013 però che il giovane darà una svolta alla sua carriera, infatti, partecipa al talent show condotto da Gerry Scotti ‘Io canto’, e già dai primi momenti inizia a riscuotere un enorme successo. Nel 2015 il giovane Michelangelo arriva tra i finalisti del Festival di Castrocaro, per potersi permettere la possibilità di arrivare a Sanremo. Due anni più tardi, nel 2017 tornerà nuovamente in teatro con il musical ‘All You Need Is Love’, di Franco Miseria. Vizzini è molto seguito anche sui canali YouTube, dove si cimenta nelle cover dei più grandi artisti del panorama musicale, italiano ed estero. Per quanto riguarda la vita privata del giovane, si conosce molto poco, però sappiamo che è attivo sui social oltre che su YouTube, anche su Instagram.