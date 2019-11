Raoul Bova, rave lutto in famiglia: è morta sua madre, l’attore e Rocio Moralez lo annunciano su Instagram con dei messaggi da brividi, ecco le loro parole.

Raoul Bova ha annunciato poco fa su Instagram la morte di sua madre. E’ un momento molto difficile per l’attore, che nel 2018 ha perso anche il padre, a cui era particolarmente legato e che era per lui un vero e proprio confidente. Altro grande dolore in poco tempo per Bova, che dunque si ritrova a piangere la scomparsa di un genitore. Fortunatamente l’attore può contare sull’appoggio della sua grande famiglia, in particolare sul sostegno della compagna, Rocio Moralez, mamma delle sue figlie Luna e Alma, entrambe molto piccole. Sia lui che Rocio, hanno voluto scrivere alcune parole sulla signora Rosa, toccando il cuore di tutti con i loro messaggi da brividi.

Raoul Bova, è morta sua madre: grave lutto per l’attore, ecco i messaggi da brividi su instagram

Raoul Bova piange la morte di sua madre, la signora Rosa. L’attore era molto legato ai suoi genitori, e li ha persi entrambi a distanza di pochi mesi. Qualche ora fa ha voluto ricordare sua madre con un post su Instagram, in cui le ha dedicato delle dolci parole: ‘Voglio ricordarti così mammina mia..risate, abbracci e fiori’, scrive l’attore sotto una foto in cui lui e sua madre sono in sella a una motocicletta, sorridenti, e lei ha in mano delle rose. L’immagine è davvero bella e toccante, e tantissimi sono stati i messaggi di vicinanza e cordoglio da parte di amici, fan e colleghi di Raoul, che hanno voluto fargli sentire il loro sostegno.

Anche la compagna di Raoul Bova, Rocio Moralez, ha voluto ricordare la suocera con un messaggio su Instagram. Sotto una foto in cui è inquadrato il cielo azzurro, l’attrice scrive: ‘Grazie per la tua forza, energia, carattere..Per essere stata un’anima rock’. Anche le parole di Rocio sono davvero emozionanti e lasciano trasparire il grande affetto che nutriva per la signora Rosa. Da parte nostra grande vicinanza alla famiglia Bova per la grave perdita.