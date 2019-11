Serena Enardu, la ‘confessione’ su Instagram: “Sono stata costretta a togliere l’audio”; ecco cosa è accaduto nelle Instagram stories dell’ex di Temptation Island Vip.

È stata la protagonista assoluta dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Parliamo di Serena Enardu, che nel programma di Canale 5 si è presentata col suo ormai ex compagno Pago. Proprio così, perché al termine dell’esperienza nel reality la coppia ha deciso di chiudere definitivamente la storia, dopo quasi 7 anni di amore. Una decisione maturata da Serena, che si è resa conto di non provare più sentimenti forti per il cantante. I due, oggi, proseguono le loto vite separatamente. Ed entrambi amano condividere foto e video delle loro giornate anche sui social. Come ha fatto Serena qualche ora fa, pubblicando delle Instagram Stories in diretta dal salone di bellezza. Ma durante l’acconciatura, tra Serena e la sua parrucchiera nascono discorsi molto ‘particolari’, che l’ex tronista di Uomini e Donne è costretta a censurare. Ecco come ha pensato di farlo!

Serena Enardu deve togliere l’audio nella story: “Ciò che ci stavamo dicendo è vietato ai minori di 80 anni”

Dopo la ‘bufera mediatica’ nata in seguito alla partecipazione a Temptation Island Vip, Serena Enardu è tornata alla sua vita di sempre. La bellissima sarda ama tenersi in contatto coi suoi fan attraverso Instagram, dove il suo profilo conta ben 422 mila followers. E proprio poco fa Serena ha postato alcune stories mentre era intenta a farsi aggiustare la chioma dalla parrucchiera. Ma proprio in quel momento, la Enardu e la sua hairstylist si sono lasciate andare ad alcuni discorsi che l’ex di Temptation ha preferito censurare. Come? Togliendo l’audio al video e sostituendolo con la canzone Bailando di Enrique Iglesias. Ecco uno screen del video postato da Serena su Instagram:

“Ciò che ci stavamo dicendo è vietato ai minori di 80 anni”. È questo il motivo per cui Serena è stata ‘costretta’ a togliere l’audio nella sua story, postata qualche ora fa su Instagram. Cosa si saranno dette di così ‘misterioso’ le due? Questo è impossibile da scoprire. Dalla story, si vede solo Serena intenta a parlare e ridere. Ma le note del noto brano spagnolo coprono le frasi ‘vietate’ su cui ha scherzato l’ex concorrente di Temptation Island Vip. Un siparietto davvero esilarante, quello mostrato oggi dalla splendida Serena ai followers. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram?