Tramite alcune Instagram Stories, Serena Enardu ha svelato un ‘particolare’ retroscena sul suo rapporto con la madre: ecco cosa dichiara l’ex tronista.

Conduce una vita super frenetica, Serena Enardu. Eppure, non perde mai occasione di poter condividere momenti della sua giornata con i suoi numerosi ed affezionati followers. Non soltanto, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne è solita condividere pensieri, sfoghi ed opinioni da quando è terminata la sua esperienza a Temptation Island Vip, ma anche dei veri e propri ‘retroscena’ sulla sua vita privata. Ecco. Pochissime ore fa, prima di recarsi dal parrucchiere con sua madre, l’ex fidanzata di Pago ha raccontato, per la prima volta, un ‘particolare’ aneddoto sul rapporto con la donna.

Serena Enardu, il retroscena su sua madre: ecco cosa dichiara l’ex tronista

Già ai tempi della sua partecipazione a Uomini e Donne, Serena Enardu non aveva mai nascosto il profondo legame che c’è tra lei e la sua famiglia. Non soltanto con la sua sorella gemella Elga. Con la quale, come ben sappiamo, vive praticamente in simbiosi. Ma anche con tutta la parte restante della sua famiglia. A partire, quindi, da suo fratello Gianfranco. Fino ai suoi due magnifici genitori. Ecco. A proposito di questo, pochissime ore fa, tramite alche Instagram Stories, l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato, per la prima volta in assoluto, un ‘particolare’ retroscena su sua madre. E, soprattutto, sul rapporto che le due donne hanno. Prima di recarsi ad una seduta di ‘restyling’ dal parrucchiere, la bella sarda si riprende in macchina con sua madre. E, dopo averle mandato un bacio, l’ex tronista svela la ‘mancata’ affettuosità della donna. “Abbiamo un bellissimo rapporto, ma non fisico. Fin da piccolissime, non ci ha spupazzato di baci”, confessa Serena. Immediata la risposta della mamma. Che, per ‘giustificare’ tale atteggiamento, ha esclamato: “L’amore non si dimostra con baci e abbracci”.

Anche voi la pensate così?