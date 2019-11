Sesso, anche l’uomo sa dire di no: il motivo che non vi aspettereste. Ecco cosa ha dimostrato uno studio.

Il sesso, si sa, è una delle attività preferite per uomini e donne. Ma, nell’immaginario collettivo, se le donne spesso e volentieri dicono no, l’uomo è alla continua ricerca di ‘incontri intimi’. È difficile pensare a un uomo che difficilmente si concede ad una donna. Ma se pensate che ciò non possa accadere, vi sbagliate di grosso. Uno studio dimostra che sono sempre di più i maschietti che preferiscono dire di no davanti a un rapporto sessuale. Il motivo? È da ricercarsi nella sfera emotiva. Cerchiamo di capirne di più.

Sesso, anche l’uomo sa dire di no se non ha coinvolgimento emotivo

Ebbene sì, anche un uomo può dire di no davanti al sesso. Sebbene la cosa ci sembri strana, ci sono sempre più uomini che preferiscono non andare oltre con una donna. A spiegare questo ‘fenomeno’ è stata la sessuologa Sarah Hunter Murray, nel libro “Not always in the mood: the new science of men, sex and relashionship”. Come suggerisce il titolo, la sessuologa si è concentrata su alcuni particolari aspetti delle relazioni tra uomo e donne, dimostrando che anche i primi possono non avere il ‘mood’ giusto per lasciarsi andare. Lo studio, che ha analizzato i comportamenti di 200 uomini, tra i 35 e 65 anni, mirava a individuare possibili cause scientifiche per cui un uomo avesse sempre maggiore voglia rispetto a una donna. Ebbene, i risultati sono stati inaspettati: anche gli uomini sanno dire di no a un ‘rapporto sotto le lenzuola’. Ma non è tutto: questo avviene sempre più spesso. Il motivo? C’entra la loro emotività. Proprio così: molti uomini, prima di lasciarsi andare, hanno bisogno di un feeling speciale con la partner, che vada oltre la semplice attrazione. E, se non c’è una connessione emotiva, preferiscono non procedere con un mero atto fisico. Una ‘scoperta’ davvero sconvolgente, che si discosta alla grande da quello che è diventato ormai un luogo comune: l’uomo dice sempre sì al sesso, a prescindere dai sentimenti. “È solo un atto sessuale per loro”, ma se non fosse così? Se volessero fare sesso per sentirsi più vicini alla partner?”, dichiara la sessuologa. L’ennesima prova che uomini e donne sembrano così diversi, ma, in fondo, sono tanto simili. E a voi, care amiche di Sologossip, è mai successo che un uomo vi dicessi di ‘no’? Se vi dirà di sì, ecco alcuni consigli utili per voi!