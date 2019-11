Per la sicurezza dei vostri bambini esistono dei dispositivi ‘anti-abbandono’ per l’auto: ecco i migliori.

Sembra incredibile la sua esistenza, eppure è stata stilata una Legge, numero 117 del 2018, per la sicurezza in auto dei bambini. A partire dallo scorso 7 novembre, giorno in cui è entrato in vigore il Decreto Attuativo della Legge 117/2018, sono stati messi sul mercato dei dispositivi ‘anti-abbandono’ per tutelare i bambini che spesso si ritrovano ‘dimenticati’ nel loro seggiolino dell’auto. Questi saranno certamente utili per arginare questo triste fenomeno, purtroppo frequente. Vi sveliamo di che si tratta.

Sicurezza bambini: i migliori dispositivi ‘anti-abbandono’ per l’auto

Le tipologie di dispositivi d’allarme, così come disposto dall’Articolo 3 del regolamento di attuazione, sono 3:

INTEGRATORE NEL SEGGIOLINO: all’interno del seggiolino dove siede il vostro bambino ci sarà un sensore. Il dispositivo sarà già integrato e messo in vendita dalla stessa Casa produttrice.

DISPOSITIVO GIA’ PRESENTE IN DOTAZIONE DEL VEICOLO O ACQUISTABILE A RICHIESTA: nel fascicolo di omologazione della vettura sarà indicata la presenza del sensore. Al momento solo alcune vetture, come la Hyundai Santa Fe, offrono questa opportunità.

TECNOLOGIA INDIPENDENTE: potete acquistare un sensore a parte. Sarà venduto separatamente e non compreso tra gli accessori in dotazione del veicolo e soprattutto, non integrato nel seggiolino.

Chi viaggerà in auto con bambini fino a 4 anni senza questi dispositivi andrà incontro a sanzioni che prevedono il pagamento di una multa che va dagli 83 ai 333 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente. Si parla comunque di oggetti che tutelano la sicurezza dei bambini, per questo motivo è necessario un certificato di conformità rilasciato dal produttore. Questo dovrà accertarsi che il sensore si attivi automaticamente, che dia chiari segnali di avvenuta attivazione ed emanino segnali acustici o visivi che siano perfettamente percepibili.

DISPOSITIVI ANTI-ABBANDONO

I miglior modelli in commercio di dispositivi anti-abbandono sono: a cuscino, che viene posizionato direttamente sotto il bambino, ne rivelano il peso ed emettono un segnale acustico quando l’auto viene spenta e si disattiva quando il bambino viene prelevato dal seggiolino; modello con connessione smartphone è indubbiamente quello più tecnologico e caro. Funziona collegandosi con il bluetooth del cellulare e tramite un’App collegata, invia un SMS emettendo un suono d’allarme. Infine c’è un sensore che si aggancia alla cintura di sicurezza dell’auto o del seggiolone.

I migliori dispositivi attualmente sul mercato sono questi: