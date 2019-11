Simona Ventura, fresca la notizia delle sue future nozze con Giovanni Terzi: ecco a sorpresa, chi sarebbero i testimoni dello sposo

Simona Ventura è tra le conduttrici più amate del panorama televisivo italiano, carismatica, super simpatica e con tantissima esperienza. E’ da poco più di un anno che super Simo ha una relazione con Giovanni Terzi, con cui, ha deciso di condividere il resto della propria vita. Ebbene si, è fresca di qualche giorno, la notizia secondo cui Simona Ventura e Giovanni Terzi, convoleranno a nozze! Sebbene siano passati solo pochi giorni, iniziano già a trapelare i primi indizi e indiscrezioni sul matrimonio, fra i tanti, anche la scelta dei testimoni! Scopriamo insieme chi dovrebbero essere…

Simona Ventura e Giovanni Terzi: ecco chi saranno i testimoni di nozze

Simona Ventura e Giovanni Terzi, stanno insieme da poco più di un anno, eppure, sono sempre apparsi molto complici e affiatati, attraverso anche gli scatti social, pubblicati su Instagram. Giovanni Terzi è arrivato dopo la fine della relazione tra la Ventura e Gerò Carraro, durata ben 8 anni. Simona e Giovanni, hanno instaurato sin da subito un legame molto forte, che si è fatto sentire anche sul rapporto con i figli e l’ex marito Stefano Bettarini. Secondo le indiscrezioni del settimanale ‘Chi’, sarebbero proprio Niccolò e Stefano Bettarini, i futuri testimoni dello sposo. Giovanni e Bettarini, hanno instaurato un bel rapporto, tanto da spingere il primo a tifare per Bettarini, durante la sua permanenza all’Isola Dei Famosi. Sembrerebbe dunque che il futuro marito della Ventura e l’ex marito, vadano molto d’accordo e ci sia una bella armonia in famiglia. Ma non solo con l’ex marito Bettarini, pare che anche i figli della Ventura, vadano molto d’accordo con Terzi. Non ci resta che augurare il meglio ai futuri sposi!