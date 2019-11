Al via alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, scopriamo chi è Talisa Ravagnani: età, carriera e vita privata della ballerina di Amici 19

Talisa Ravagnani, è una delle nuove studentesse della scuola di Amici di Maria De Filippi, in gara nella categoria di ballo. La giovane è tornata appositamente nell’America, per poter provare ad entrare nella scuola di Amici, e successivamente ai casting è riuscita a convincere pienamente, sia il pubblico, che i professori, ottenendo così un banco all’interno del programma. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata, la carriera e le esperienze oltreoceano.

Talisa Ravagnani: età, carriera e vita privata della ballerina di Amici

Talisa Jade Ravagnani, è nata a Milano ed è una ballerina di grandissimo talento; purtroppo risulta essere una ragazza molto riservata, per quanto riguarda la sua vita privata, infatti, non sappiamo dirvi con certezza quale sia la sua data di nascita, e se abbia o meno fratelli. Sappiamo che la giovane è legatissima al padre, con cui purtroppo però, non vive da 4 anni. La giovane sin dalla tenera età, ha iniziato a sviluppare questa forte passione per la danza, che l’ha accompagnata in tutti i suoi viaggi. La giovane infatti era spesso in giro, a causa del lavoro dei propri genitori, che non le hanno permesso di rimanere ancorata ad un luogo, troppo a lungo. Le prime esperienze da ballerina le avrà all’età di 13 anni a Dubai, dove decide di prendere lezioni di danza, per affinare la propria tecnica e coltivare il suo talento. Dopo Dubai, sappiamo che la giovane è stata anche a Los Angeles, dove viene scelta per entrare a far parte di una prestigiosa Accademia di danza, qui studierà per 4 anni lontano dalla famiglia, ma sarà anche una grandissima soddisfazione. La giovane, infatti, grazie al suo talento, riesce a partecipare al videoclip di Selena Gomez ‘Look at her Now’. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che la giovane attualmente è single e ha deciso di stabilirsi in Italia per un po’ di tempo, per poter portare avanti questa nuova esperienza nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Per quanto riguarda i social network Talisa è seguitissima su Instagram dove ha già oltre 22 mila follower!