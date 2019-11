Nella registrazione di oggi di Uomini e Donne, c’è stata una segnalazione choc durante il trono di Giulio su Giulia: ecco cosa è successo.

Stando a quanto trapelato dal sito web Il Vicolo delle News sembrerebbe che la registrazione odierna di Uomini e Donne sia stata letteralmente scoppiettante. Non soltanto per la clamorosa confessione di Veronica Burchielli. Sembrerebbe, infatti, che a solo due settimane dal suo trono, la giovane abbia confessato di avere ancora nella testa Alessandro Zarino. Ma anche per Giulio Raselli la situazione non è affatto una delle migliori. Da quanto si evince, infatti, sembrerebbe che il tronista torinese, nella registrazioni di oggi, abbia ricevuto una segnalazione choc su Giulia Urso. Pensate, talmente choc che la ragazza è scoppiata in lacrime ed è scappata dallo studio. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne Trono Giulio, segnalazione choc su Giulia: lei non nega

Giulia Urso era scesa per Giulio Raselli a Uomini e Donne più di un mese fa. E, nonostante nettamente in ritardo rispetto alle altre ragazze, il tronista torinese aveva bruciato con lei tutte le tappe. Ne era rimasto praticamente folgorato dalla sua bellezza, tanto da instaurare un feeling davvero immediato. Oggetto, tra l’altro, di numerose segnalazioni su di loro. Tuttavia, quasi sul terminare del percorso, sembrerebbe che qualcosa sia andato storto. Anzi, vi diremo di più, da quanto trapelato dal sito web Il Vicolo delle News, sembrerebbe che nella registrazioni di oggi del Trono Classico la giovane ragazza sia stata protagonista di una segnalazione davvero choc. Cos’è accaduto? In puntata, Sheri (ex corteggiatrice di Alessandro Zarino) ha raccontato di aver visto Giulia, durante una serata trascorsa insieme in discoteca, baciare un calciatore. E che, addirittura, sarebbe stata pronta a lasciare il locale con lui. Ma soltanto all’ultimo minuto ci ha ripensato perché sopraffatta dai sensi di colpa. Tuttavia, la reazione di Giulia spiazza. Perché non soltanto non avrebbe negato affatto quanto appena raccontato, ma, durante l’esterna di Giulio con Giovanna, avrebbe abbandonato lo studio in lacrime.