Uomini e Donne, Ida va via in lacrime: la frase detta a Riccardo mentre usciva non è passata inosservata

Uomini e Donne, Ida lascia lo studio in lacrime: la frase detta a Riccardo prima di uscire non è passata inosservata, ‘Non mi vergogno a dirlo…’

Uomini e Donne continua a tenere incollato il pubblico con le storie d’amore raccontate ogni giorno in studio. Una di quelle che più ha appassionato la gente è sicuramente quella tra Ida e Riccardo, che continua a regalare colpi di scena. I due si sono riavvicinati all’inizio di questa stagione del dating show, perché lui ha dichiarato alla sua ex i suoi sentimenti, convincendola così a riprovarci. Ora, però, le cose sembrano di nuovo non andare nel verso giusto tra i due, che secondo alcune anticipazioni sembrerebbero aver deciso di chiudere. Nell’ultima puntata del Trono Over, Ida è andata via in lacrime, e prima di uscire ha detto una frase a Riccardo, che non è certo passata inosservata: ecco cos’è successo.

Uomini e Donne, Ida esce in lacrime: ecco la frase detta a Riccardo prima di lasciare lo studio

Ieri, 26 novembre, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Over, in cui c’è stato l’ennesimo litigio tra Ida e Riccardo, due grandi protagonisti del dating show. La donna ha lamentato la mancanza di attenzione da parte del compagno, dicendo di non sentirsi amata e di non voler più stare con lui, che dal canto suo, ha tirato in ballo una cosa piuttosto personale di Ida, ovvero il fatto che lei vede uno psicologo. ‘Ogni mercoledì torni arrabbiata dalle sedute, ce l’hai con me e con la nostra storia’, le ha detto Riccardo. A queste parole, Ida è scoppiata in lacrime e ha abbandonato lo studio, sottolineando che lei non si vergogna a dire che va da uno psicologo.

Prima di uscire, però, Ida si è girata verso Riccardo, che intanto cercava di trattenerla, e gli ha detto: ‘Tanto ci sono andata per colpa tua!’, facendo così intendere che la storia con lui le ha dato davvero tanto dolore, portandola alla decisione di fare un percorso di psicoterapia.