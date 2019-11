Un ex corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne ritorna alla musica e pubblica un nuovo singolo: ecco di chi stiamo parlando

Manuel Galiano è stato uno dei corteggiatori del trono classico di Uomini e Donne durante il percorso di Giulia Cavaglià. La tronista scelse il calciatore, ma si lasciarono dopo nemmeno un mese. Oggi Giulia ha ritrovato la felicità accanto a Francesco Sole e di recente Manuel ha sbottato sui social. Dopo la fine della relazione con Giulia Cavaglià, Galiano è tornato al suo primo amore: la musica. L’ex corteggiatore, infatti, in passato aveva già pubblicato un brano dedicato a Stephan El Sharaawy, calciatore della nazionale italiana e suo carissimo amico. Sul suo account Instagram, Manuel ha annunciato l’uscita del nuovo brano. I suoi fan saranno sicuramente felicissimi, mentre probabilmente non varrà lo stesso discorso per la sua ex fidanzata.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Manuel Galiano torna alla musica

Qualche mese fa Manuel Galiano annunciò sui suoi canali social che stava preparando un ritorno alla musica. Quel giorno finalmente è arrivato: da qualche ora, infatti, ha pubblicato il brano “GodDamn” in collaborazione con il rapper genovese Vendel. Il brano è online su Spotify e su tutte le piattaforme di streaming. Presto uscirà anche il videoclip del singolo, come annunciato dallo stesso Galiano tra le stories di Instagram: “Il videoclip uscirà prima di quanto pensi“. Questione di giorni, dunque, e potremo vedere anche il videoclip del nuovo brano dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Se la collaborazione con Vendel dovesse risultare redditizia, Galiano potrebbe pensare anche di pubblicare un nuovo singolo in collaborazione con il rapper genovese. Ieri pomeriggio, infatti, l’ex fidanzato di Giulia Cavaglià ha dichiarato sui social network: “Il game è finalmente iniziato“. Galiano, dunque, mette da parte la televisione e ritorna alla musica, sperando che questa volta sia quella buona per lui.