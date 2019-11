Uomini e Donne Anticipazioni, colpo di scena: Veronica pensa di abbandonare il trono, il motivo è incredibile.

Una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne si è tenuta oggi, 27 novembre 2019. E dalle anticipazioni trapelate sul web ne vedremo delle belle nelle prossime puntate.Una registrazione in cui avviene davvero di tutto: tra liti e segnalazioni, in puntata viene lanciato un vero e proprio scoop. Stando a quanto si legge su Il Vicolo Delle News, Maria De Filippi avrebbe parlato di un ripensamento da parte di Veronica Burchielli. Proprio così, la tronista non sembra essere più cosi sicura di voler restare sulla sedia rossa più famosa della tv. Il motivo? Alessandro Zarino! Scopriamo di più.

Uomini e Donne Anticipazioni, colpo di scena: Veronica vuole abbandonare il trono perché pensa ad Alessandro

Veronica Burchielli sta pensando ad abbandonare il trono. Il motivo? Non sente di aver chiuso definitivamente il discorso con Alessandro Zarino, l’ex tronista al quale ha detto no solo qualche settimana fa. L’ex corteggiatrice non ha creduto alla scelta del napoletano, scegliendo di iniziare un percorso sul trono, per trovare il vero amore. Ma, a quanto pare, Veronica pensa ancora al bel Zarino! A rivelarlo sono le anticipazioni di Uomini e Donne trapelate sul web pochissimo fa. Stando a quanto si legge su Il Vicolo delle News, Veronica ha la testa rivolta al trono solo al 70%, perché nei suoi pensieri c’è ancora Alessandro, col quale a questo punto sente il bisogno di doversi chiarire. Una vera e propria bomba, quella che si legge nelle anticipazioni della registrazione di oggi. Un colpo di scena che nessuno si aspettava, dopo il rifiuto netto di Veronica al momento della scelta. Come procederanno le cose? Veronica tornerà da Alessandro o continuerà il percorso sul trono? Non ci resta che attendere ulteriori news! Stay tuned!