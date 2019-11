Vieni da Me, Federico Vespa ospite di Caterina Balivo parla della sua famiglia e di suo padre Bruno: ‘Gliel’ho sempre rinfacciato’, ecco il suo racconto.

Anche oggi va in onda il quotidiano appuntamento con Vieni da Me, il programma di Caterina Balivo che regala emozioni al pubblico come tutti giorni, con le interviste ai personaggi del mondo dello spettacolo. Il programma regala tanti momenti di commozione e risate alla gente, e anche oggi è successo. Ospite di questa puntata, condotta come sempre da Caterina Balivo, Federico Vespa, figlio di Bruno Vespa, che ha presentato il suo libro ‘L’anima del maiale’, e ha raccontato tanti episodi e retroscena sulla sua vita e sulla sua famiglia, in particolare uno sul celebre padre: ‘Glielo rinfaccio da sempre’, ecco a cosa si riferisce.

Federico Vespa a Vieni da Me, il retroscena sul padre Bruno: ‘Gliel’ho sempre rinfacciato’

Federico Vespa è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, e ha presentato il suo libro ‘L’anima del Maiale’, spiegando di averlo intitolato così per ricordare un suo vecchio insegnante, che definiva lui e i suoi amici benestanti dei ‘porcellini ingrassati’, che hanno avuto tutto dalla vita e non hanno voglia di mettersi in gioco e trovare la loro strada. ‘Pur essendo d’accordo con lui, ho voluto dimostrare che anche il maiale ha un’anima’. Il suo libro, infatti, racconta la sua vita, che non è stata sempre facile, soprattutto dal punto di vista emotivo, con momenti di depressione, attacchi di panico e tante paure, che lo hanno portato spesso a chiudersi in sé e a fare una lunga psicoterapia.

Tra le ragioni di questa sua particolare ‘sensibilità’, secondo Federico, c’è il fatto di aver avuto una famiglia non molto presente. Vespa racconta che i suoi, per motivi di lavoro, erano poco in casa e che lui a 9-10 anni avrebbe preferito avere meno lusso, ma una famiglia più presente. ‘Gliel’ho sempre rinfacciato ai miei’, ha detto Vespa, ‘Loro lo sanno, hanno cercato di stare attenti alla qualità del tempo insieme, e in parte ci sono riusciti’.