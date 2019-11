Vieni da Me, Francesco Facchinetti scoppia in lacrime in diretta: Caterina Balivo si commuove con lui, tutto lo studio si emoziona, ecco cos’è successo.

La puntata odierna di Vieni da Me è stata particolarmente ricca di colpi di scena ed emozioni. Primo ospite il figlio di Bruno Vespa, Federico, che ha presentato il suo libro e ha raccontato un particolare retroscena sulla sua vita e su suo padre. Poi è stata la volta di una singolare intervista a Francesco Facchinetti, altro figlio d’arte, che ha invece fatto un ‘gioco’ con Caterina Balivo, la quale ha riportato delle frasi da lui scritte sui social, sfidandolo a ricordare le persone alle quali si riferiva. A un certo punto, però, l’agente è scoppiato letteralmente in lacrime, facendo commuovere anche la conduttrice e tutto lo studio: ecco cos’è successo in diretta.

Francesco Facchinetti scoppia in lacrime a Vieni da me: il suo racconto commuove anche Caterina Balivo

Francesco Facchinetti è stato ospite di Vieni da me, prestandosi a un simpatico e ‘perfido’ gioco, in cui doveva cercare di ricordare a chi si riferivano alcune frasi da lui stesso scritte sui social in passato. Con l’ultimo dei personaggi, però, è successa una cosa inaspettata. La frase in questione, era un complimento scritto da Facchinetti per Jovanotti, che è il suo artista di riferimento. Francesco ha raccontato che il cantante è stato il primo che ha visto in concerto da solo, a 13 anni, e che le sue canzoni lo hanno aiutato ad esprimersi e a crescere con la consapevolezza di quello che avrebbe voluto fare da grande.

Nel raccontare, però, l’episodio del concerto di Jovanotti a cui è andato a 13 anni, ha ricordato che con lui c’era il suo migliore amico dell’epoca, che solo pochi mesi dopo quella fantastica serata è morto per un male incurabile. A questo punto Facchinetti è letteralmente scoppiato in lacrime, senza riuscire a trattenersi. Tra i singhiozzi ha detto che pensa tutti i giorni a quel suo amico e che di tanto in tanto sente sua madre, anche se non ha più avuto la forza di rivederla da allora. Un momento davvero emozionante, che ha fatto commuovere anche Caterina Balivo e tutti i presenti in studio, tanto che dopo la conduttrice ha avuto bisogno di un caffè per riprendersi e andare avanti con la trasmissione.