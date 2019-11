Vieni da Me, Francesco Facchinetti parla della presunta lite tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis: le sue parole spiazzano tutti, ecco cos’ha detto nel dettaglio.

Anche oggi c’è stata in diretta un’emozionante puntata di ‘Vieni Da Me’, con Caterina Balivo che ha regalato emozioni e colpi di scena al pubblico con tante piacevoli interviste. Una di queste è stata a Francesco Facchinetti, il quale si è prestato a un giochino divertente, che consisteva nel dover ricordare a chi si riferivano alcune frasi da lui stesso scritte sui social. Era la stessa conduttrice a riportare le parole in questione, mentre Francesco aveva in testa una foto del personaggio al quale le aveva scritte. Un gioco simpatico, che ha regalato anche un momento di grande commozione all’agente, oltre a portarlo a dire la sua anche sulla presunta lite tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis: ecco le sue parole, che hanno spiazzato tutti.

Vieni da Me, Francesco Facchinetti parla della lite Belen-De Lellis: le sue parole spiazzano tutti

Francesco Facchinetti è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da me e ha parlato di alcuni personaggi dello spettacolo con cui ha avuto a che fare sui social. Mentre giocava con la conduttrice, è venuta fuori una sua frase scritta su Giulia De Lellis, che lui rappresenta come agente. La Balivo ha subito colto la palla al balzo per chiedergli un parere sulla presunta lite tra l’influencer e Belen Rodriguez, che è costata anche l’ennesimo tapiro di Striscia la Notizia alla showgirl argentina. Anche se le dirette interessate non ne hanno più parlato, il gossip sui loro rapporti continua a impazzare e la conduttrice sperava di avere qualche dettaglio in più da Facchinetti, che le conosce entrambe.

Ma non è stata accontentata, perché l’agente ha parlato bene di entrambe e ha detto di non sapere nulla di questa presunta lite, sottolineando che sono fatti loro. Le sue parole hanno spiazzato tutti i presenti, convinti invece che Facchinetti fosse a conoscenza di qualche retroscena da rivelare al pubblico.