Whatsapp, incredibili novità in arrivo: le tre funzioni in arrivo

Whatsapp è in costante aggiornamento e anche stavolta ci sono delle incredibili novità in arrivo: le tre funzioni in arrivo

Whatsapp, è una delle app di messaggistica, più utilizzate sul globo, ed è in continuo aggiornamento. L’applicazione è ormai utilizzata, per mettere in contatto le persone, anche nei poli opposti della terra. Whatsapp, come ogni applicazione che si rispetti, è in costante aggiornamento, per permettere agli utenti di essere sempre più facilitati nei contatti tra di loro. Quindi cerchiamo di capire, quali saranno i prossimi aggiornamenti, e le tre nuove funzioni, che saranno disponibili sul social a breve.

Whatsapp, le novità: tre nuove funzioni in arrivo

Whatsapp è nato qualche anno fa, e nel corso del tempo è diventata tra le app più scaricate e usate di sempre, al pari di Facebook, Instagram e Twitter. L’app di messaggistica non è usata semplicemente per scambiarsi messaggi, ma da qualche anno, anche per poter chiamare e video chiamare. Nel corso degli anni, i continui aggiornamenti, hanno fatto si che l’app si migliorasse sempre più, aiutando gli utenti ad avere delle esperienze sempre migliori. Tra i prossimi aggiornamenti dell’app, sembrerebbe, ce ne siano due molto importanti. In primis, un ulteriore miglioramento della privacy degli utenti. Whatsapp infatti avrebbe deciso di poter dare la possibilità agli utenti di decidere se il proprio numero possa essere ricondiviso o meno a terzi. Questo è un enorme passo avanti per l’app, ma non è finita qui, sembrerebbe, stando a quanto riportato da Tgcom24, che gli sviluppatori abbiano deciso di migliorare l’estetica dell’app di messaggistica, e introdurre la possibilità di poter inviare messaggi a tempo, cioè, alcuni messaggi saranno visibili per un lasso di tempo deciso dagli utenti. Non ci resta quindi che aspettare, per scoprire che impatti avranno queste nuove modifiche sul’utilizzo dell’applicazione da parte degli utenti.