Adriano Celentano, Selvaggia Lucarelli sua ospite: il no di Mediaset

Adriano Celentano aveva chiesto Selvaggia Lucarelli come sua ospite, nella nuova puntata di Adrian: il no della Mediaset stupisce

L’appuntamento serale del giovedì con Adrian di Adriano Celentano, continua spedito nelle settimane, anche se ha subito un brusco calo di ascolti. Nel corso delle puntate Adriano ha accolto sul suo palco, personaggi di grande spessore, del panorama televisivo e musicale Italiano, come Maria De Filippi, Biagio Antonacci, Giletti e tanti altri ancora. Ma sembrerebbe che tra gli ospiti di questa serata non ci sarà Selvaggia Lucarelli, che è una delle firme femminili, di maggior gradimento al cantante. Sembrerebbe la Mediaset, non abbia dato il suo benestare per l’ospitata della giornalista. Ma cerchiamo di capire meglio cosa è successo.

Adriano Celentano, il no della Mediaset a Selvaggia Lucarelli come ospite di Adrian

Adriano Celentano, è sempre stato un personaggio di grande carisma e spesso molto visionario. Basti pensare agli scandali creati a Sanremo nei primi anni di carriera. Il programma evento Adrian, forse non sta riscuotendo il successo che sperava, ma certo è, che ha avuto la possibilità di ospitare sul suo palco, alcuni dei volti più importanti del panorama artistico Italiano. Per questa sera Celentano, aveva avanzato la richiesta di poter ospitare una delle sue firme femminili preferite, stiamo parlando della giornalista Selvaggia Lucarelli. Ma stando a quanto riportato da Dagospia, la Mediaset non avrebbe acconsentito. Selvaggia Lucarelli, sembra non essere, infatti, tra i volti ben accetti in casa Mediaset. Stando a quanto trapelato, secondo Dagospia, alla Mediaset non sarebbero andati giù alcuni vecchi articoli della giornalista de ‘Il Fatto’, e probabilmente, neanche le posizioni assunte, durante la sua ultima ospitata a ‘Non è L’arena’, di Massimo Giletti. Selvaggia Lucarelli, quindi potrebbe non prendere parte al programma del molleggiato questa sera. Ma fin ora nessuno dei diretti interessati, ha smentito o confermato le voci, quindi non ci resta che aspettare nuovi sviluppi sulla vicenda, per avere notizie più certe.