Alfonso Signorini ospite a ‘Cr4 – La Repubblica delle Donne’, ha cominciato a dare qualche anticipazione succulenta sul cast del GF Vip: ecco chi entrerà nella casa.

Ieri è andata in onda una nuova puntata di ‘CR 4 – La Repubblica delle Donne’, serata come sempre dedicata al mondo femminile. Ospiti Lory Del Santo, Iva Zanicchi, Ambra Lombardo e tanti altri. Si è parlato di donne in gamba, e a proposito di questo non è passata inosservata la battuta di Katia Follesa su Belen Rodriguez. Ma non è tutto. Si è parlato anche di Grande Fratello Vip, visto che in studio c’era anche il conduttore della prossima edizione, Alfonso Signorini. Il direttore del settimanale ‘Chi’ ha dato alcune succulente anticipazioni sul cast del programma, sul quale non si hanno molte notizie, nonostante i tantissimi nomi che son circolati nell’ultimo periodo: ecco le parole di Signorini.

Alfonso Signorini svela chi ci sarà nel cast del GF Vip: ecco la succulenta anticipazione

Alfonso Signorini è stato ospite di CR 4 – La Repubbica delle Donne, portando con sé tra l’altro il suo bellissimo gatto, che ha tenuto tutto il tempo in braccio. Il futuro conduttore del Grande Fratello Vip, che sarà affiancato dagli opinionisti Pupo e Wanda Nara, ha cominciato a dare qualche anticipazione sul reality, e ne ha promesse sempre di più, man mano che sarà presente nello studio di Piero Chiambretti. ‘Posso dirvi che sarà un Grande Fratello Vip veramente vip’, ha detto Signorini, sottolineando che tutti i personaggi del cast saranno molto conosciuti. ‘Il pubblico non dovrà chiedersi chi è quello o chi è quell’altro’.

Alfonso ha detto che sta curando personalmente la scelta dei concorrenti e che sta lavorando duramente già da quest’estate, perché ci tiene a creare un’edizione indimenticabile, la prima per lui da conduttore dopo essere stato opinionista del reality quando al timone c’era Ilary Blasi. Non ci resta ora che aspettare altre puntate di CR 4 per ricevere nuove anticipazioni, magari i primi nomi ufficiali.