Amici, che fine ha fatto Dennis Fantina? Spunta un clamoroso retroscena su Maria De Filippi; ecco cosa ha rivelato il vincitore della prima edizione del talent.

Tutti lo conosciamo come Amici di Maria De Filippi, ma il famoso talent di Canale 5, agli inizi, si chiamava Saranno Famosi. Era il 22 settembre 2001 quando si sono aperte per la prima volta le porte della scuola più famosa della tv, dando vita al talent show più longevo del nostro piccolo schermo. Ormai siamo giunti alla diciannovesima edizione, ma ricordate chi è stato il primo allievo a trionfare nel programma? Si, proprio lui. Dennis Fantina è stato il primo vincitore di Amici (Saranno Famosi): nessuno ebbe dubbi, la sua voce calda conquistò tutti. Di recente lo abbiamo rivisto in tv a All Together Now e, anche lì, Dennis ha emozionato giuria e pubblico. Ma, negli ultimi anni, sono circolate molte voci su presunti dissapori tra il cantante e Maria De Filippi. In un’intervista a CitySport, Dennis ha voluto fare chiarezza.

Dennis Fantina, il clamoroso retroscena su Maria De Filippi: “Non la sento dal 2005, ma niente contro di lei”

Il presunto astio di Dennis nei confronti della padrona di casa di Amici è solo frutto di un equivoco. È stato proprio il cantante a rivelarlo, in una recente intervista a CitySport. Secondo Dennis, le sue dichiarazione di qualche anno fa sono state fraintese: il cantante, infatti, in una vecchia intervista espresse il suo dispiacere per non essere stato chiamato a “Sfida dei talenti”, una ‘reunion’ in cui si sono esibiti vari ex vincitori di Amici. “Un gran fraintendimento: il dispiacere per non aver partecipato rimane, ma non porto rancore verso nessuno. Non c’è nessuna polemica.” Insomma, nulla di vero. Dennis non ha nulla contro Maria De Filippi, nè tanto meno la ‘incolpa’ di essere disoccupato, come si è letto in passato sul web. Il cantante aggiunge: “Non seno Maria dal 2005, ma non ho nulla contro di lei. Non è una persona superficiale e avrà sicuramente capito che la situazione è nata da qualche titolo fuorviante di anni fa”. E voi, ricordate Dennis Fantina a Saranno Famosi?