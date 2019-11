Uomini e Donne, intervista senza freni di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: bebè e matrimonio in arrivo per i due? Ecco le parole dei due fidanzati.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne. Il destino li ha fatti incontrare mentre lei corteggiava un altro tronista, lo spagnolo Ivan. Una specie di colpo di fulmine per Natalia, che in poco tempo ha spostato la sua preferenza su Andrea, diventando poi la sua scelta. A distanza di sei mesi dalla fine del trono, i due sono ancora innamoratissimi e il loro amore procede a gonfie vele. Del resto, la coppia ha subito cominciato una convivenza, anche se con un altro coinquilino, e ha voluto anche fare presto le presentazioni in famiglia. Insomma, i due ragazzi fanno sul serio e in un’intervista a Uomini e Donne Magazine hanno parlato dei loro progetti: bebè in arrivo? Ecco tutta la verità.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, bebè in arrrivo? Ecco tutta la verità svelata dalla coppia

Andrea Zelletta e Natalia PAragoni stanno insieme da circa 6 mesi, ma per loro è come se fosse molto più tempo, perchè c’è stata anche la lunga e travagliata frequentazione quando erano all’interno di Uomini e Donne, che ha messo le basi per la loro relazione. Oggi i due sono una coppia già solida, come hanno raccontato entrambi nell’intervista a Uomini e Donne Magazine, e sognano di avere una casa tutta loro, visto ad oggi convivono insieme a un altro coinquilino. Innamoratissimi l’uno dell’altra, i due si sono detti felicissimi anche del rapporto che hanno con la famiglia del partner e della complicità che si è subito instaurata tra le loro famiglie. ‘Si sono conosciute quando noi non c’eravamo e sono andate subito d’accordo’, hanno raccontato.

Ma è vero che i due avranno presto un bebè? ‘Natalia l’avrebbe voluto subito’, ha detto Andrea, ‘Ma io preferisco che ci godiamo qualche tempo da soli’. Nei progetti della coppia, però, ci sono matrimonio e figli, perché entrambi sono un po’ ‘all’antica’, e questa è una delle cose più importanti che hanno in comune. Insomma, il bebè arriverà, ma bisognerà aspettare ancora un po’. E voi che ne pensate di questa coppia?