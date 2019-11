Annalisa Scarrone fa impazzire i fan di Instagram: il top che indossa è aderente, sotto niente reggiseno. Ecco il post che ha scatenato il web.

Si chiama Annalisa Scarrone ma per tutti è semplicemente Annalisa. La cantante di Savona è diventata famosa grazie alla partecipazione, nel 2010, al talent show Amici di Maria De Filippi, dove si è classificata seconda. Da quel momento, per Annalisa è iniziata una carriera ricca di successi e soddisfazioni. La bellissima cantante può contare su un vero e proprio esercito di fan, che sin dalle prime apparizione in tv la seguono costantemente. La seguono anche su Instagram, dove Annalisa ama tenersi in contatto diretto col suo pubblico. E, proprio qualche ora fa, sul profilo ufficiale della cantante è apparsa una foto che non è passata inosservata. Il motivo? Scopritelo con i vostri occhi.

Annalisa Scarrone senza reggiseno: il post fa impazzire Instagram

Bravissima, ma anche bellissima. Annalisa Scarrone è una delle ex allieve di Amici più amate di sempre. La trasmissione di Maria De Filippi è stata un vero trampolino di lancio per lei, che oggi è una delle cantautrici più seguite del momento. Seguite non solo ai concerti, ma anche sui social! Si, perché Annalisa ama postare sul suo Instagram foto e video da condividere con i followers. E i followers gradiscono, soprattutto se si tratta di scatti come quello apparso poche ore fa sul profilo della cantante. Uno scatto che ha letteralmente infiammato Instagram. Nel post in questione, Annalisa indossa un top abbastanza aderente. Si vede qualcosa di ‘troppo’. Date un’occhiata:

La cantante pubblica il post per annunciare ai fan l’uscita, a mezzanotte, del suo nuovo singolo Vento sulla luna. La notizia ha fatto impazzire tutti, ma l’attenzione è caduta anche su ‘altro’. Dal top indossato, è evidente che Annalisa non indossi intimo. E la scelta ha inevitabilmente infiammato i followers. Che non vedono l’ora di ascoltare il nuovo pezzo della loro beniamina. E voi, ricordate l’esperienza di Annalisa nella scuola di Amici?