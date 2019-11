Bake Off Italia, finale: chi è il vincitore tra Riccardo, Martina, Hasnaa e Rong? Finalmente, siamo giunti al punto che tutti aspettavano con ansia

Siamo giunti ormai a quella che è la finale, l’attesissima finale di Bake Off Italia: siamo arrivati alla 13esima puntata e quindi anche alla 13esima settimana. Lo show con i pasticceri più competitivi del momento sta per terminare. E, per la gran finale, sono state riservate tantissime sorprese: di cosa parliamo? Beh, innanzitutto, la presenza dello chef Antonino Cannavacciuolo. Sarà il quarto giudice, sì, ma non avrà l’ultima parola sul vincitore. Assegnerà una ricetta da eseguire con 4 ingredienti: ricotta, sale, olio e limoni della costiera amalfitana. Insomma, non sarà così semplice.

Vincitore finale Bake Off Italia: chi è il vincitore

Il cooking show targato BBC e condotto dalla famosissima Benedetta Parodi sta per volgere al termine. L’ha ricordato lei stessa ai suoi seguaci di Instagram con questo video in cui mostra quello che potrebbe essere l’abito che indosserà per il grande evento:

“Prova per la finale di domani”, scrive la Parodi, mostrano un abito lungo, di colore blu, con uno spacco molto alto. Beh, a quanto pare, il grande giorno è arrivato ed è giusto celebrarlo con un vestito all’altezza. Intanto, vi siete già fatti un’idea di quello che potrebbe essere il vincitore di questa edizione del programma? I finalisti sono: Riccardo, Martina, Hasnaa e Rong. Ricordiamo che la semifinale è stata irrilevante per i concorrenti che sono passati tutti, direttamente, al turno successivo proprio nella scorsa puntata.

Cos’è successo nell’ultima puntata?

Probabilmente, ci sarà qualcuno dei nostri lettori che non ricorderà bene cosa è accaduto nell’ultima puntata vista in televisione. Ecco, proviamo a rinfrescargli un po’ la memoria: i quattro semifinalisti sono stati condotti a DisneyLand Paris per la prova esterna creativa. I dolci che avrebbero dovuto preparare sono stati decisi da Topolino, Paperina, Pippo e Cip & Ciop. L’obiettivo della serata, per i pasticceri, era piacere ai bambini che si trasformavano, di colpo, in giudici per i loro dolci.