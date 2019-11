Capelli, come eliminare la puzza di camino e smog: consigli utili ed efficaci

Capelli, eliminare la puzza di camino e smog è possibile: consigli utili ed efficaci per debellare un problema che colpisce la maggior parte delle donne in inverno A quanti di noi capita di aver fatto shampoo e piega ed essere usciti, per poi tornare a casa con i capelli impregnati di cattivi odori, dovuti soprattutto alla smog e al fumo dei camini in inverno? Questo è un problema più comune di quanto si possa pensare, tantissime donne, infatti, lamentano in inverno di avere i capelli sempre maleodoranti, nonostante siano puliti o magari abbiano fatto lo shampoo solo qualche giorno prima. Quindi cerchiamo di capire insieme qualche rimedio naturale o specifico, per eliminare la puzza di camino dai capelli e poter ovviare a questo problema mantenendoli, sempre in salute e il più profumati possibile.

Capelli, come eliminare la puzza di camino: consigli utili ed efficaci

C’è da dire che per mantenere i capelli sempre impeccabili, bisognerebbe ripetere lo shampoo più volte a settimana, ma questo capirete bene, che se da un lato può mantenerli puliti, dall’altro può danneggiarli e farli ammalare, nel corso del tempo. Quindi vediamo qualche consiglio, per poter usufruire al meglio dello shampoo, facendo sì, che la sua efficacia, sia prolungata nel tempo. Innanzitutto vogliamo ricordarvi, che è importantissimo comprare prodotti specifici per il tipo di capello che si possiede, che sia grasso, secco, delicato, colorato, riccio, crespo o liscio. Non bisogna mai dimenticare, che la cute grassa è tra i primi fattori di cattivi odori. Vogliamo mettervi al corrente, che esistono dei prodotti specifici, per profumare i capelli, ma spesso possiamo ricorrere anche ai cosiddetti ‘rimedi della nonna’, facilmente reperibili in casa per poter eliminare i cattivi odori impegnati nei capelli. Allora, innanzitutto dopo aver lavato i capelli con uno shampoo specifico e aver nutrito le lunghezze con un balsamo, oppure una crema ricostituente, si può vaporizzare su tutta la capigliatura una miscela ottenuta dall’unione dell’olio di palma e l’olio essenziale di gelsomino. Dopo aver fatto ciò, riscaldiamo un asciugamano con il Phon o magari su un termosifone e lo avvolgiamo intorno ai capelli, continuando a scaldare l’asciugamano con il Phon, lasciamo agire e riposare per circa 15 minuti, poi asciughiamo i capelli e sistemiamo la piega, come meglio desideriamo. Un altro olio utilissimo per nutrire e proteggere i capelli, è sicuramente quello di Monoi di Tahiti, che è ricchissimo di vitamina E, ed è un potente antiossidante, idratante, riparatore e protegge anche dai raggi solari. L’olio di Monoi ha un profumo molto particolare e molto esotico, motivo per cui, farlo agire sui capelli, come indicato prima, potrebbe donare a questi un profumo per lungo tempo. Per tutte quelle persone che invece soffrono purtroppo di cute grassa, agli oli sarebbero preferibili le acque floreali. Quella ai fiori d’arancio, oltre ad essere rilassante, svolge delle funzioni regolatrici della secrezione sebacea. Questo significa che aiuta anche a combattere la cute grassa. Oppure si può creare un‘acqua al rosmarino facendolo bollire all’interno di un pentolino, con dell’acqua distillata. Il composto ha azioni revitalizzanti e migliora la circolazione, prevenendo la caduta dei capelli, e oltretutto è molto efficace su tutte quelle persone che hanno problemi di forfora. Infine, ultima ma ma non per importanza, è l’acqua di Rosa, utilizzata ormai da secoli, ha proprietà equilibranti, rigeneranti e soprattutto antiossidanti e dona ai capelli lucentezza e profumo.