Elisabetta Gregoraci, look ‘bollente’ su Instagram: la scollatura è profondissima, niente intimo sotto la giacca.

È una delle conduttrici più amate del momento. Qualcuno parla anche di una sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. Ma, per il momento, i fan devono ‘accontentarsi’ di ammirare la bellissima Elisabetta Gregoraci sui social. In particolare su Instagram, dove l’ex moglie di Flavio Briatore ama postare foto e video delle suo giornate, da condividere con i followers. Come qualche ora fa, quando Elisabetta ha postato una foto che ha letteralmente infiammato il web. Non è la prima volta che un look della showgirl non passa inosservato, ma stavolta Elisabetta ha davvero ‘esagerato’! La scollatura da capogiro ha fatto impazzire i fan. Diamo un’occhiata.

Elisabetta Gregoraci, scollatura da capogiro: Instagram si fa ‘bollente’

Basta poco a Elisabetta Gregoraci per far alzare la temperatura su Instagram. La bellissima showgirl sarda è una delle donne più amate del nostro picco schermo. E non fatichiamo a capire il perché. Basta dare uno sguardo al suo profilo di Instagram per ammirare la conduttrice in tutta la sua bellezza. Messa perfettamente in risalto dall’ultimo outfit postato dalla Gregoraci su Instagram. Guardare per credere:

Elisabetta è decisamente mozzafiato con il completo total white sfoggiato nel suo ultimo scatto. Giacca dallo scollo profondissimo e shorts: a rendere il tutto ancora più ‘audace’, gli stivali neri in pelle, altissimi alla gamba. Insomma, un look che non è passato di certo inosservato. E che ha scatenato i followers. In pochissimo tempo, il post ha ottenuto il pieno di cuoricini e commenti. Tutti ricchi di apprezzamenti per la bellissima conduttrice. Che, come vi abbiamo anticipato, potrebbe essere una delle papabili co-conduttrici di Sanremo 2020 al fianco di Amadeus. Nulla di ufficiale, ma a voi piacerebbe vedere Elisabetta sul palco dell’Ariston?