Emily Ratajkowski si mostra completamente nuda in vacanza alle Maldive: lo scatto pubblicato su Instagram infiamma il web

Emily Ratajkowski non smette mai di stupire e col suo modo di fare provocatorio, non fa altro che infiammare, continuamente il web. Le sue foto piccanti e sensualissime, spesso non lasciano spazio all’immaginazione, facendo scatenare i like e i commenti degli utenti, che sembrano apprezzare moltissimo le doti della giovane modella. In questi giorni la Ratajkowski, si trova alle maldive, insieme al marito, per una vacanza di piacere, e spesso si è mostrata in scatti hot, indossando i costumi della sua linea di moda. Ma in particolare, una foto pubblicata solamente qualche ora fa, sta facendo impazzire i fan… la Ratajkowski, con un gioco di ombre, si è mostrata completamente nuda!

Emily Ratajkowski completamente nuda alle Maldive, fa impazzire il web

Emily Ratajkowski è sempre molto, molto sexy su Instagram, senza però essere volgare. Tanti sono gli scatti in cui la si può trovare quasi del tutto nuda, ma sa sempre come porsi, per offrire agli utenti, il vedo non vedo, che li fa impazzire. Emily Ratajkowski ha pubblicato solamente un paio d’ore fa, uno scatto davvero bollente! La giovane, ha giovato ancora una volta col vedo non vedo, come detto prima, e grazie a un contrasto ben fatto, è riuscita a mostrare la sua sagoma completamente nuda, ma non censurabile!

Uno splendido scatto in bianco e nero, eseguito con maestria. Chiunque abbia scattato la foto, ha approfittato del sole in controluce, per poter eseguire una foto della Ratajkowski completamente nuda. Il fisico mozzafiato in mostra e le forme morbide, hanno reso la donna una vera icona negli ultimi tempi. Anche giocando con i contrasti, non si vedrebbero dettagli che non dovrebbero vedersi, e sullo sfondo, uno splendido panorama Maldiviano. Che dire, una foto sicuramente molto artistica e ben studiata!