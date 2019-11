Giulia De Lellis condurrà il prossimo Festival di Sanremo al fianco di Amadeus? Arriva la risposta della Rai; ecco l’indiscrezione.

C’è grande attesa per il prossimo Festival di Sanremo. Nonostante manchino ancora un bel po’ di mesi all’inizio della kermesse canora più importante del nostro Paese, c’è già chi non vede l’ora di tuffarsi nella splendida atmosfera del Teatro Ariston. Chi saranno i cantanti in gara? Quale canzone riuscirà a trionfare? Ma, soprattutto, chi saranno le meravigliose donne che affiancheranno Amadeus alla conduzione? Ebbene sì, quello delle ‘vallette’ di Sanremo è uno degli argomenti più chiacchierati del pre-Festival. E, anche se nessun nome è ancora ufficiale, sono tante le voci che negli ultimi giorni circolano sul web. Tra le bionde, in pole position c’è lei, Diletta Leotta, la giornalista sportiva tutta curve. Tra le more, è spuntato anche il nome di Giulia De Lellis, che con i suoi 4 milioni di followers è ormai una star del web. Sarà lei a salire sul palco di Sanremo? Dagospia ha rivelato la risposta della Rai.

Giulia De Lellis condurrà il Festival di Sanremo con Amadeus? La Rai dice no

Giulia De Lellis condurrà il prossimo Festival della canzone italiana? Secondo Dagospia no. Il nome dell’ex fidanzata di Andrea Damante è stato uno dei più gettonati degli ultimi giorni, tra le papabili co-conduttrici di Sanremo. Ma secondo Dagospisa, il manager Francesco Facchinetti ha cercato di proporre la De Lellis, ricevendo come risposta un deciso ‘no’. Nessuna possibilità di vedere la De Lellis a Sanermo, insomma, almeno stando a quanto riporta il giornale di Roberto D’Agostino. Chi sarà, dunque, la prescelta? Per conoscere il nome ufficiale, servirà aspettare ancora un po’ di tempo. Ma le voci sul web continueranno a circolare costantemente. Tra le ‘more’ in lizza per la conduzione di Sanremo, ci sono anche Elisabetta Gregoraci e Lorella Boccia. Tutto è ancora top secret! E a voi, chi piacerebbe vedere al fianco di Amadeus?