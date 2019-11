Chi è Gianmarco Bianchi: età, carriera e vita privata del concorrente de L’Eredità, il quiz di Rai Uno condotto da Flavio Insinna.

Si chiama Gianmarco Bianchi ed è uno dei concorrenti più in vista al momento ne L’Eredità. Ha 24 anni, viene da Chianciano e nel seguitissimo game show di Rai Uno sta dando prova del suo valore. Gianmarco è diventato campione domenica scorsa, nella sua prima puntata nella trasmissione condotta da Flavio Insinna. Un inizio col botto, ma niente vincita finale. Il concorrente non è riuscito a conquistare il premio finale, indovinando la ‘parola misteriosa’ nel gioco finale della ‘Ghigliottina’. Come prevede il regolamento del quiz, Gianmarco è tornato nel programma anche nei giorni successivi, come tutti i concorrenti che arrivano al ‘Triello’. Ma conosciamo meglio il giovane che ha conquistato il pubblico di Rai Uno.

Chi è Gianmarco Bianchi: tutto sul concorrente de L’Eredità

Gianmarco, 24 anni, viso pulito e sorriso contagioso. Appassionato di musica, è maestro di clarinetto alla scuola di musica di Chianciano, l’Istituto musicale Bonaventura Somma, e sta terminando il biennio finale al Conservatorio di Firenze. Un musicista e insegnante, ma nel week end Gianmarco si dedica anche ad altro: fa il babysitter. Un lavoro nato per caso, quando una volta ha dovuto sostituire la sorella. Insomma, un ragazzo dagli interessi molteplici. E, come si legge in un’intervista a La Nazione, non è la prima volta che Gianmarco partecipa a L’Eredità: il concorrente è apparso nel quiz di Rai Uno già qualche anno fa: ma la prima volta non è stato molto fortunato. Stavolta, invece, il 24enne ha saputo sfruttare alla grande la sua seconda occasione. E rivela: “In futuro mi piacerebbe fare l’Erasmus a Cordoba, per imparare lo spagnolo e fare nuove esperienze”. E voi, avete seguito le ‘avventure’ di Gianmarco a L’Eredità?