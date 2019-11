Vieni da Me, Giobbe Covatta ‘rimprovera’ Caterina Balivo: “Se mi devi fare l’intervista, preparati”

Durante la puntata odierna di Vieni da Me, Giobbe Covatta ha rimproverato Caterina Balivo: ecco il battibecco in diretta televisiva.

Nuova ed incredibile puntata di Vieni da Me. Dopo l’appuntamento di ieri con Lunetta Savino e Francesco Facchinetti, Caterina Balivo ha pensato ad una puntata davvero scoppiettante. Gli ospiti di oggi, infatti, sono Giobbe Covatta e Samantha De Grenet. Ebbene si. Sono proprio loro che, in diretta televisiva, si sono lasciati andare ad un’intervista toccante ed emozionante con la bella padrona di casa. In primis, l’attore. Durante lo spazio dedicato a La Cassetteria, il divertente napoletano si è completamente confessato con la campana. A partire, quindi, dalla sua relazione con l’attuale moglie. Ecco. È proprio in questo momento che Giobbe si è lasciato andare ad un ‘duro’ rimprovero nei confronti della conduttrice. Ecco che cosa è successo nel minimo dettaglio.

Giobbe Covatta a Vieni da Me: il rimprovero in diretta a Caterina Balivo

È Giobbe Covatta il primo ospite di Vieni da Me di oggi. Ecco. Nonostante la puntata odierna sia iniziata davvero da pochissimi istanti, l’attore napoletano sta regalando dei momenti davvero incredibili. Si sta raccontando senza troppi peli sulla lingua, è vero. Addolcendo e arricchendo le sue parole con delle battute davvero incredibili. Ecco. Il primo argomento di cui Giobbe ha parlato è stato il suo rapporto con l’attuale moglie. La coppia si è conosciuta nel lontano del 1977. E, dopo ben 26 anni, hanno deciso di rinnovare le loro promesse di matrimonio. Ecco. È proprio in merito a quest’argomento che, in diretta televisiva, l’attore napoletano ha letteralmente rimproverato Caterina Balivo. Si fa per scherzare, sia chiaro. Infatti, il ‘rimprovero’ fatto dal buon Covatta nei confronti della bella padrona di casa è stato veramente scherzoso. Non soltanto, infatti, la Balivo è scoppiata immediatamente a ridere. Ma anche tutto il pubblico si è lasciato andare ad una risata davvero fragorosa. “Se mi devi fare l’intervista, preparati”, sbotta Giobbe Covatta. Ma perché? Nulla di grave, sia chiaro. Piuttosto, Caterina non sapeva gli anni esatti del matrimonio dell’attore.