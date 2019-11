Uomini e Donne, sapete che lavoro fa Giulia D’Urso, la bella e giovane corteggiatrice di Uomini e Donne? Ecco cosa occorre sapere su di lei.

Per tutti gli appassionati di Uomini e Donne, la bella corteggiatrice di Giulio Raselli, Giulia D’Urso, non sarà affatto passato inosservata. Non soltanto per la sua bellezza, ma anche per la sua dolcezza e per il suo forte carattere. Tuttavia, cosa sapete di lei? Durante il suo percorso nel famoso dating show di Canale 5, la giovane ragazza ha parlato davvero poco di sé. A partire, quindi, dal suo trasferimento a Milano per ottenere una propria indipendenza economica. Ed è proprio nel capoluogo lombardo che, ancora adesso, Giulia vive e lavoro. Ecco. A proposito di questo aspetto della sua vita, esattamente la D’Urso cosa fa per guadagnarsi da vivere? Siete curiosi di saperlo? Tranquilli, vi sveliamo tutto in ogni minimo dettaglio.

Sapete che lavoro fa Giulia D’Urso di Uomini e Donne? I dettagli

Giulia D’Urso, insieme a Giovanna Abbate, è una delle corteggiatrice di Uomini e Donne di Giulio Raselli. Giovane pretendente leccese che, in questo ultimo periodo sta facendo tanto parlare di sé. Non soltanto perché, come vedremo nella puntata odierna del dating show, né lei e né la sua ‘rivale’ si presenteranno alla corte del tronista torinese, ma anche per la segnalazione choc di cui vi abbiamo parlato in un nostro recente articolo. Ecco, ma cosa sapete esattamente di lei? Giulia è nata a Lecce, ma davvero molto giovane ha deciso di abbandonare la sua terra natìa per ottenere una propria indipendenza economica. È proprio per questo motivo che, nonostante la giovane età, decide di trasferirsi a Milano. Dove tuttora vive e lavoro. Ecco. A proposito di questo, cosa fa esattamente Giulia come impiego? Stando ad alcune notizie trapelate sul web, sembrerebbe che la giovane e bella corteggiatrice sia una pr di alcuni locali del capoluogo lombardo. Ma non solo. Perché, data la sua straordinaria bellezza, sembra che la D’Urso si diletti anche nel campo della moda.

Il suo percorso a Uomini e Donne

Il percorso di Giulia nel famoso dating show di Canale 5, come dicevamo precedentemente, non è assolutamente passato inosservato. Già dalla prima esterna con il bel Raselli, la giovane leccese è riuscita ad instaurare un feeling con lui davvero pazzesco. Tanto che, in numerose occasioni, i due ragazzi sono stati ‘additati’ di essersi già conosciuti al di fuori del contesto televisivo. Tuttavia, a dispetto di queste ‘voci’, il percorso di Giulia è sempre andato a gonfie vele. Certo, le incomprensioni ci sono state, è vero. Ma l’interesse reciproco è sempre stato più forte di tutto. Ecco, cosa succederà adesso tra loro due? Ricordiamo, infatti, che, nella registrazione di ieri del Trono Classico, la giovane ragazza è stata protagonista di una segnalazione davvero choc. Secondo cui, avrebbe baciato un ragazzo quando era già corteggiatrice di Giulio. Ecco, come andrà a finire adesso? A poche settimane dalla scelta, il tronista riuscirà a ‘passarci sopra’ oppure no? In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo l’appuntamento di oggi con Uomini e Donne.