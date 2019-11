Guendalina Canessa, l’incredibile confessione della showgirl questo pomeriggio da Barbara D’Urso: “Ho tutta la poltrona bagnata…”

Guendalina Canessa è tra le opinioniste fisse, nel salotto di Barbara D’Urso, e spesso e volentieri fa parlare di sé per i look succinti o per le discussioni che inevitabilmente si innescano con gli altri ospiti, all’interno delle puntate. Guendalina si è fatta conoscere, negli anni, per essere una donna bella, intelligente e senza alcun pelo sulla lingua; infatti con la sua sincerità e schiettezza, riesce spesso a dividere a metà il pubblico. Come oggi in studio, ma scopriamo cos’è successo, da spingere la donna a confessare alla conduttrice: “Ho la poltrona tutta bagnata”.

Guendalina Canessa, oggi è stata protagonista di due episodi molto particolari nel salotto di Barbara D’Urso. La showgirl, infatti, ha avuto un diverbio molto acceso con una delle ospiti presenti in studio, in merito al veganesimo e all’animalismo. Guendalina, si è sentita attaccata ingiustamente per aver mostrato nel suo guardaroba, delle vecchie pellicce e capi in pelle, specificando di essere una donna attenta e amante degli animali e che i capi in questione, fossero appartenuti a sua madre o a sua nonna. L’opinionista si è mostrata visibilmente infastidita e insofferente, di tali accuse, tanto da confessare di aver pianto prima di essere entrata in studio. Ma non è finita qui, perché dopo questo argomento, decisamente delicato, la Canessa, è inspiegabilmente scoppiata a ridere. La D’Urso, ironicamente, ha paragonato l’episodio, con quanto successo con Taylor Mega qualche settimana fa. La Canessa però tra una risata e l’altra, è riuscita a spiegare di essere estremamente sudata, poiché senza collant, e quindi aver bagnato tutta la poltrona!