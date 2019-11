Michelle Hunziker, il video pubblicato nelle storie Instagram lascia tutti a bocca aperta: ‘Oggi mi sento così…’, ecco cos’è successo alla bella conduttrice.

Michelle Hunziker è una delle conduttrici e showgirl più amate dal pubblico. Ultimamenente ha avuto un gande successo con Amici Celebrities, versione vip del famoso talent, in cui ha preso il posto di Maria De Filippi dopo le prime tre puntate. Anche se non sono mancate alcune critiche da parte di chi avrebbe preferito al timone la storica ‘padrona di casa’, il programma è stato molto seguito e apprezzato e ha visto il trionfo della bella e brava Pamela Camassa. Ora, però, Michelle ha già voltato pagina e sta lavorando con J-Ax alla seconda edizione di ‘All Together Now’. Sempre molto attiva sui social, poco fa la bella conduttrice ha lasciato tutti a bocca aperta con un video postato su Instagram: ‘Oggi mi senti così’, ha scritto, ecco cos’è successo.

Michelle Hunziker, il video su Instagram lascia tutti a bocca aperta: ecco le immagini

Michelle Hunziker è impegnata con le riprese di ‘All Together Now’, altro talent dedicato al mondo del canto, che già l’anno scorso ha condotto con successo insieme al rapper J-Ax. Poco fa, dopo la dura giornata di lavoro di ieri, la bella Michelle ha pubblicato un video che ha lasciato a bocca aperta i suoi tantissimi fan. Evidentemente provata dai tanti impegni lavorativi, la Hunziker ha condiviso questo video, in cui però non è lei la protagonista. Le immagini, infatti, sono quelle di un tenerissimo Koala che si tiene stretto a un albero e si lascia andare a un vero e proprio sbadiglio. ‘Buongiorno, oggi mi sento proprio così…e voi?’, ha scritto Michelle come didascalia. Ecco un estratto del dolcissimo video in questione.