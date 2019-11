La morte del padre ha sconvolto la vita di Morgan (al secolo Marco Castoldi), il cantante ne ha parlato nella sua autobiografia

Morgan, al secolo Marco Castoldi, è uno degli artisti più estrosi e carismatici del panorama musicale. Sempre fuori dalle righe, a tratti anticonformista, ma impossibile non rivedere in lui un vero e proprio genio. Ultimamente il cantante non se la passa bene, dato che l’hanno letteralmente cacciato di casa, ma durante la sua vita ha vissuto un dramma ancora più forte. Morgan infatti, ad appena sedici anni, ha perso il padre. Mario Castoldi decise di togliersi la vita quando aveva quarantasei anni. Morgan ne ha parlato all’interno della sua autobiografia.

Morgan, il racconto della morte del padre

L’11 ottobre 1988, un tragico evento sconvolse la vita di Marco Castoldi, in arte Morgan. Il padre del cantante, allora sedicenne, si tolse la vita. A distanza di anni, Morgan ha deciso di raccontarlo all’interno della sua autobiografia: “A 46 anni mio padre si tolse la vita, perché incapace di sopravvivere, dovendo mantenere sé e i suoi familiari in ristrettezza economica: lui faticava tutto il giorno, senza avere un attimo di tregua”. Il padre di Morgan, Mario Castoldi, aveva un mobilificio, in cui lavoravano nove operai. Col tempo, però, ne rimase solo uno, Gerunzio, che il cantautore ricorda ancora con affetto: “A casa ho ancora i mobili costruiti da lui, di ciliegio. Ormai sono vecchi, ma come faccio a buttare i mobili di Gerunzio?”. All’interno della sua autobiografia, Morgan parla anche dell’ultimo gesto fatto dal padre prima del suicidio: “Era alla finestra e salutava me e mia sorella, che stavamo andando a scuola, con la mano. Non lo aveva mai fatto prima!”

Dopo la morte del padre, Marco Castoldi decise di dare una svolta alla sua vita e alla sua carriera. Egli decise di abbandonare la scuola e il conservatorio e iniziare la carriera con il pianobar.