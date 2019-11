Nicolas Vaporidis ospite al Maurizio Costanzo Show, il retroscena ‘choc’ del passato dell’attore che riguarda il conduttore: “E’ stato proprio brutto”.

Nicolas Vaporidis è stato uno degli ospiti della puntata del Maurizio Costanzo Show andata in onda ieri sera. L’attore è stato invitato insieme al resto del cast dello spettacolo ‘Full Monty’, che sta portando al teatro. Con lui c’erano anche Luca Ward, Jonis Bascir, Paolo Conticini e Gianni Fantoni, che hanno raccontato il musical di cui sono protagonisti, ricevendo i complimenti da parte del conduttore e degli altri ospiti, Paola Barale e Francesco Monte tra gli altri. Nel corso dell’intervista, però, Nicolas Vaporidis ha voluto condividere un ricordo che aveva raccontato dietro le quinte a Costanzo. Si tratta di un retroscena sul loro primo incontro, che il conduttore non ricordava, ma che invece ha segnato in un certo senso la vita dell’attore: ecco il racconto che ha lasciato tutti senza parole.

Nicolas Vaporidis al Maurizio Costanzo Show, il retroscena sul primo incontro con il conduttore

Nicolas Vaporidis ha raccontato al Maurizio Costanzo Show di aver conosciuto per la prima volta il ‘professor Costanzo’ ai tempi dell’università. Il conduttore e giornalista, infatti, come da lui stesso confermato ieri, è stato per un periodo docente universitario a Roma e Nicolas è stato proprio un suo allievo. ‘E chi se lo ricordava’, ha esclamato Costanzo. Ma non è tutto. L’attore ha fatto con il giornalista il suo ultimo esame, ed è una cosa che non ha mai dimenticato, nonostante siano passati ormai quasi 20 anni. “Io me lo ricordo bene, invece”– ha risposto – “perché è stato proprio brutto”.

Nicolas ha confessato a distanza di tanto tempo che non aveva affatto studiato per quell’esame, e che la seduta andò piuttosto male. Costanzo, però, fu magnanimo e gli offrì un 20, che lui rifiutò. ‘Quell’esperienza però la ricordo con affetto, perchè subito dopo ho fatto il provino per Notte prima degli Esami, mi ha portato bene’, ha concluso Vaporidis, strappando un sorriso a tutti i presenti.