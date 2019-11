Paolo Ciavarro, Amici di Maria De Filippi: arriva la notizia che tutti aspettavano in merito alla sua assenza dal Day Time

Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi, nell’ultimo periodo è al centro del gossip per essere assente dal Day time di Amici di Maria De Filippi. Il giovane, infatti, non ha preso parte all’ultima stagione di Amici, insieme a Marcello Sacchetta e Lorella Boccia. Gli utenti e i fan si sono insospettiti e hanno iniziato e chiedersi a cosa fosse dovuta questa sua assenza dal programma. Ma è fresca una dichiarazione del giovane in cui si spiega cosa sta accadendo. Scopriamo quindi insieme se lo vedremo ancora, o meno alla conduzione dei day time del Talent Show.

Paolo Ciavarro, nel corso delle ultime due edizioni di Amici di Maria De Filippi, è stato incaricato di condurre il day time, ogni pomeriggio in onda su Real Time. Il conduttore, ha presentato il pomeridiano per la prima volta durante la Diciassettesima edizione, per sostituire Stefano De Martino, che era stato scelto, come inviato a ‘L’Isola dei Famosi’. Il giovane Ciavarro si è ritrovato poi l’anno seguente a condurre il pomeridiano, a braccetto con Marcello Sacchetta e Lorella Boccia. I tre si sono sempre mostrati molto affiatati e complici durante la conduzione del programma, quindi è sorta spontanea quest’anno la domanda sul perché Ciavarro, non fosse con gli altri due conduttori durante il pomeridiano. Ricordiamo che Paolo è impegnato anche con il programma di Rete 4 ‘Forum’, quindi molti utenti hanno pensato che forse gli impegni col programma, condotto dalla Palombelli, fossero tanti, da non permettergli di partecipare nuovamente ad Amici ma finora nessuna ipotesi aveva ancora trovato conferma. Questo fin quando, non è stato proprio lo stesso Paolo, intervistato da ‘Nuovo TV‘, a confermare che quest’anno non lo vedremo alla conduzione del pomeridiano di Amici, il giovane ha infatti dichiarato: “No quest’anno non ci sarò, ma sono grato a Maria per la grande opportunità che mi ha dato“. Il figlio della Giorgi quindi, non si è sbilanciato sulle motivazioni per cui non prenderà parte al programma, ma si è limitato semplicemente a confermare la sua assenza. Non ci resta che aspettare per poter ricevere qualche informazione in più.