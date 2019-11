Pochissime ore fa, Giulia De Lellis condiviso su Instagram uno ‘strano’ messaggio dedicatole da Raffaella Mennoia: cosa accade alla romana?

Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Giulia De Lellis ha legato con tutti, ma in particolare con Raffaella Mennoia, storica autrice del programma. Già in diverse occasioni, tra le due donne c’è stato uno scambio di dediche e parole davvero al miele. L’ultimo messaggio, risalente a qualche ora, è stato scritto dalla giovane romana per l’influencer. Ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis, lo ‘strano’ messaggio di Raffaella Mennoia su Instagram

“La vera forza non si misura da chi hai sconfitto, ma da cosa hai protetto”, questo è il messaggio che l’autrice storica di Uomini e Donne ha voluto dedicare alla sua ‘tata’, Giulia De Lellis. Cosa significano tali parole? La bella influencer romana sta attraversano un periodo difficile? Chi lo sa. Eppure, sembrerebbe che, soprattutto in questo ultimo periodo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stia cavalcando l’onda del successo. Sarà, quindi, un messaggio di affetto. O, invece, c’è dell’altro? Staremo a vedere.